La app PlayStation Plus PC dejará de funcionar en PC y no podremos hacer streaming de juegos en nuestras computadoras

Junto a la noticia de la llegada de Death Stranding 2: On The Beach junto a un puñado más de juegos a PS Plus Extra y Deluxe también nos enteramos que Sony retirará la única manera que nos quedaba para jugar títulos exclusivos de esta consola en nuestros computadores: la app o aplicación PlayStation Plus para PC.

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El siguiente comunicado se encontraba «escondido» al final de la nota sobre PS Plus en su blog oficial:

Queremos que sepan que a partir del 10 de diciembre vamos a retirar la app PlayStation Plus de PC PlayStation cree en ofrecer experiencias de alta calidad a nuestros jugadores y regularmente revisamos nuestros servicios para asegurarnos que nos estamos enfocando en las experiencias que los usuarios valoran más. Ya que solo un número muy pequeños de miembros de PS Plus (menos del 0.4%) usan la app en PC, hacer este cambio nos permitirá enfocarnos en mejorar las otras experiencias de alta calidad que nuestros usuarios sí quieren usar. Como resultado, el servicio de ‘streaming’ mediante la nuble de la app de PlayStation Plus para PC ya no estará disponible. Este cambio no afecta los beneficios de PlayStation Plus en las consolas PS4 y PS5. Apreciamos a todos los que usaron la app en PC y les estaremos notificando directamente a los afectados.

Aunque no se puede negar que esta era una ventaja subutilizada y que ni siquiera estaba disponible para la mayoría de los usuarios, es una lástima que sigan removiendo ventajas de los servicios por los que pagamos. PlayStation no va a reducir el precio de la suscripción aún a pesar de que ahora ofrece menos cosas con ella.

Algunos están criticando esta medida porque la consideran una forma de reducir las opciones de juego ahora que está preparando la consolas PS6 y no quieren que los jugadores crean que podrán disfrutar sus títulos en PC.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.