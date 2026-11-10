Videojuegos

La app PlayStation Plus PC dejará de funcionar en PC y no podremos hacer streaming de juegos en nuestras computadoras

Menos opciones al mismo precio.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Junto a la noticia de la llegada de Death Stranding 2: On The Beach junto a un puñado más de juegos a PS Plus Extra y Deluxe también nos enteramos que Sony retirará la única manera que nos quedaba para jugar títulos exclusivos de esta consola en nuestros computadores: la app o aplicación PlayStation Plus para PC.

El siguiente comunicado se encontraba «escondido» al final de la nota sobre PS Plus en su blog oficial:

- Publicidad -

Queremos que sepan que a partir del 10 de diciembre vamos a retirar la app PlayStation Plus de PC

PlayStation cree en ofrecer experiencias de alta calidad a nuestros jugadores y regularmente revisamos nuestros servicios para asegurarnos que nos estamos enfocando en las experiencias que los usuarios valoran más. Ya que solo un número muy pequeños de miembros de PS Plus (menos del 0.4%) usan la app en PC, hacer este cambio nos permitirá enfocarnos en mejorar las otras experiencias de alta calidad que nuestros usuarios sí quieren usar. Como resultado, el servicio de ‘streaming’ mediante la nuble de la app de PlayStation Plus para PC ya no estará disponible.

Este cambio no afecta los beneficios de PlayStation Plus en las consolas PS4 y PS5. Apreciamos a todos los que usaron la app en PC y les estaremos notificando directamente a los afectados.

Aunque no se puede negar que esta era una ventaja subutilizada y que ni siquiera estaba disponible para la mayoría de los usuarios, es una lástima que sigan removiendo ventajas de los servicios por los que pagamos. PlayStation no va a reducir el precio de la suscripción aún a pesar de que ahora ofrece menos cosas con ella.

Algunos están criticando esta medida porque la consideran una forma de reducir las opciones de juego ahora que está preparando la consolas PS6 y no quieren que los jugadores crean que podrán disfrutar sus títulos en PC.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

Más noticias sobre PlayStation

Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026
 Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos…
Aunque Sony afirma un «progreso sólido» en su plataforma de próxima generación, no esperes un anuncio pronto de PS6
 Aunque Sony afirma un «progreso sólido» en su…
La fecha de lanzamiento de God of War Laufey ha sido aplazada, no saldrá en febrero de 2027
 La fecha de lanzamiento de God of War…
Marvel Tokon: Fighting Souls, todas las notas del parche o actualización de Phoenix Cyclops (noviembre)
 Marvel Tokon: Fighting Souls, todas las notas del…
Marvel Tokon: Fighting Souls, así pelea Phoenix Cyclops el primer personaje DLC del juego
 Marvel Tokon: Fighting Souls, así pelea Phoenix Cyclops…
PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5
 PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5
La temporada 11 de Marvel Rivals introduce a Nightcrawler y muestra un avance con Drácula – Fecha y nuevos detalles
Death Stranding 2 encabeza la lista de juegos de PS Plus Extra y Deluxe en noviembre de 2026
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle: cómo participar en la beta y cómo es el nuevo juego para móviles de Square Enix
Desde enero, Nintendo no permitirá usar Google ni Apple para ingresar a las cuentas de usuario
GTA 6 rompió el récord de Cyberpunk 2077 y se convirtió en el juego con mejor ‘pre venta’ de la historia
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La temporada 11 de Marvel Rivals introduce a Nightcrawler y muestra un avance con Drácula – Fecha y nuevos detalles
No hay comentarios

Lo último

Desarrolladores de Big Walk admiten haber usado IA generativa en medio de controversia con los premios Independent Games Festival
Videojuegos
Medabots Classics Plus confirmado para PC (Steam) con ocho juegos de consolas Game Boy / Color / Advance
Videojuegos
Exhibición de Kojima Productions reconfirma que Physint es básicamente Metal Gear legalmente diferente
Videojuegos
The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC
Videojuegos