La banda sonora de Metaphor: ReFantazio ya está disponible

Como dijimos en nuestra reseña, el nuevo juego de Atlus tiene una historia asombrosa, excelentes mecánicas de juego y muy buenos gráficos, pero también se destaca en un aspecto que suele ser sobresaliente en los títulos de este estudio: su música. Si quieren escuchar la banda sonora La banda sonora de Metaphor: ReFantazio cuando no están jugando están de suerte, pues esta ya se encuentra disponible gratis en plataformas de ‘streaming’ como Spotify y Apple Music.

Pueden escuchar el álbum completo Metaphor: ReFantazio Special Soundtrack aquí mismo o directamente en Spotify.

Si prefieren escucharla en Apple Music, sigan este enlace.

¡Esperen! ¡Hay más! Este no es el único álbum nuevo que Atlus lanzó en las plataformas musicales. Atlus Brand35th All Time Best, una selección con algunas de las mejores canciones de sus 35 años de historia también está disponible en Spotify y en Apple Music. También lo ponemos a continuación para que lo escuchen sin abandonar GamerFocus.

Esperamos que disfruten mucho escuchando la banda sonora de Metaphor: ReFantazio y el álbum compilatorio Atlus Brand35th All Time Best.

