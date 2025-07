La BBC es causa de vergüenza televisiva al mostrar un cartucho de NES insertado en un SNES

La industria de videojuegos del Reino Unido ha tomado distancia de un vergonzoso error de la BBC, después de que en el programa mañanero BBC Breakfast se mostrara un cartucho original de Super Mario Bros. para NES insertado en una consola SNES de alguna e irrisoria forma. Claramente la placa del juego no encaja en la consola, así que solo se puede ver la carcasa dentro de la ranura del sistema, pero esto no significa técnicamente nada. Aquel es el programa matutino más visto de la televisión británica, así que no es un error que pasara tan desapercibido.

En el segmento de televisión, el director de la Asociación para el Entretenimiento Interactivo del Reino Unido (UKIE), Nick Poole, muestra a los presentadores Jon Kay y Sally Nugent una selección de consolas retro, incluyendo un ZX81, un Wii y un SNES versión europea. A pesar de la evidente incredulidad de Nugent al descubrir que su copresentadora había pasado horas y días disfrutando del Donkey Kong original, fue la configuración incorrecta lo que realmente dio de qué hablar.

Si vemos los diseños de los paneles podemos notar cierta influencia de IA (control de NES, consola estilo GBA SP).

Es bueno que los canales convencionales le den relevancia al contenido de videojuegos retro, incluso la intervención de Poole es un buen aporte para que las nuevas generaciones comprendan el valor de los juegos que forjaron el camino de los impresionantes títulos de hoy. Sin embargo, errores tan sencillos pueden crear ideas equivocadas sobre la retrocompatibilidad. Nintendo solo empezó a aplicar la retrocompatibilidad de cartuchos con sus consolas portátiles Game Boy Color y Game Boy Advance, seguido por DS y 3DS; actualmente Switch 2 respecto a los del primer Switch.

«Para mayor transparencia, el equipo del estudio configuró la pantalla dentro del estudio de forma independiente y se encargó de la ubicación de las consolas; desafortunadamente, no pudimos ajustarla durante la transmisión», declaró en respuesta la UKIE a VGC, desvinculándose del error. Suponemos que Poole no podía hacer mucho en dicho caso y solo gritar en pánico internamente para no exponer al anfitrión BBC.