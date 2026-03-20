Videojuegos

La beta cerrada del ‘shooter’ de supervivencia por equipos Time Takers ya está disponible para Suramérica

¡Que no se te acabe el tiempo!

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Si han estado pendientes de las presentaciones de videojuegos de los últimos meses, seguramente han visto un colorido juego de disparos competitivo en el que ‘El Tiempo’ es el recurso más valioso de todos. Su nombre es Time Takers y si les llamó la atención deben saber que pueden probarlo en su beta cerrada, ya disponible para usuarios de Norte y Suramérica, específicamente en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Perú.

¿No saben de qué les estamos hablando? Este es el juego en cuestión.

- Publicidad -

Aunque la beta cerrada de Time Takers ya empezó, todavía pueden registrarse para participar. Solo tienen que visitar la página del juego en Steam, buscar la casilla que dice «Unirse a Time Takers Platest» y dar click en el botón ‘Solicitar acceso’.

Cuando sean aprobados, recibirán una notificación indicando que ya pueden entrar a probar el juego. La beta estará disponible hasta el sábado 21 de marzo de 2026 y los servidores estarán abiertos desde las 1:00 a.m. (México) 2:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (Argentina) hasta las 5:00 p.m. (México) 6:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (Argentina).

La beta contará con: 

  • 12 Personajes Jugables
  • 3 Zonas de Batalla
  • 10 Armas
  • Modo Trío

En Time Takers el Tiempo es el recurso más importante de todos. Es la salud, poder y la última esperanza de seguir en pie. Los personajes son viajeros perdidos en el tiempo que no tienen roles fijos en las partidas de tres contra tres. Todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero habrá una beta global más adelante este año.

Juegos indies en GamerFocus

Fecha, hora y cómo ver la presentación de juegos indies Triple-i Initiative Showcase 2026
 Fecha, hora y cómo ver la presentación de…
Que no te «coma la pantalla» en Dark Scrolls, ya jugamos el nuevo juego de los creadores de Gato Roboto y Gunbrella
 Que no te «coma la pantalla» en Dark…
ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de la torre’ claramente inspirado en Castlevania
 ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de…
Juego indie le devuelve a Microsoft su apoyo económico para protestar contra las acciones de la compañía
 Juego indie le devuelve a Microsoft su apoyo…
Todos los juegos ganadores en los premios Independent Games Festival 2026 (IGF)
 Todos los juegos ganadores en los premios Independent…
El juego indie español Dracamar ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
 El juego indie español Dracamar ya tiene fecha…
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Marzo 2026)
Fatal Fury: City of the Wolves – Primeras impresiones de Blue Mary, el tercer personajes de la segunda temporada
La historia de Resident Evil Requiem explicada – Análisis del ‘lore’, referencias mitológicas, los secretos de Elpis y Las Conexiones
Megavariocolor es el nuevo sobre de mejora temático en JCC Pokémon Pocket
23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en GBA, ¿serán relanzados en Nintendo Switch y Switch 2 junto a Emerald?
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Roblox Blue Lock Rivals Intro Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Marzo 2026)
No hay comentarios

Lo último

Todo lo que deben saber sobre el torneo VCT Americas 2026 Stage 1 de Valorant: fecha, equipos, horarios y más
Esports
One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
Anime y Manga
Conoce las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película en los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s
Cultura POP
Shenmue 3 Enhanced: nuevo tráiler confirma lanzamiento en Switch y detalles de la nueva versión del juego de Yu Suzuki
Videojuegos