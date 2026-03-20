La beta cerrada del ‘shooter’ de supervivencia por equipos Time Takers ya está disponible para Suramérica

Si han estado pendientes de las presentaciones de videojuegos de los últimos meses, seguramente han visto un colorido juego de disparos competitivo en el que ‘El Tiempo’ es el recurso más valioso de todos. Su nombre es Time Takers y si les llamó la atención deben saber que pueden probarlo en su beta cerrada, ya disponible para usuarios de Norte y Suramérica, específicamente en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Perú.

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¿No saben de qué les estamos hablando? Este es el juego en cuestión.

Aunque la beta cerrada de Time Takers ya empezó, todavía pueden registrarse para participar. Solo tienen que visitar la página del juego en Steam, buscar la casilla que dice «Unirse a Time Takers Platest» y dar click en el botón ‘Solicitar acceso’.

Cuando sean aprobados, recibirán una notificación indicando que ya pueden entrar a probar el juego. La beta estará disponible hasta el sábado 21 de marzo de 2026 y los servidores estarán abiertos desde las 1:00 a.m. (México) 2:00 a.m. (Colombia), 4:00 a.m. (Argentina) hasta las 5:00 p.m. (México) 6:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (Argentina).

La beta contará con:

12 Personajes Jugables

3 Zonas de Batalla

10 Armas

Modo Trío

En Time Takers el Tiempo es el recurso más importante de todos. Es la salud, poder y la última esperanza de seguir en pie. Los personajes son viajeros perdidos en el tiempo que no tienen roles fijos en las partidas de tres contra tres. Todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero habrá una beta global más adelante este año.