La beta de Halo: Combat Evolved Anniversary comenzará en febrero para PC

343 Industries ha anunciado por medio de su foro que las pruebas en etapa beta de Halo: Combat Evolved Anniversary darán inicio en el mes de febrero para PC. La beta ha tenido un pequeño retraso de su fecha original para finales de enero. Por otra parte, la única forma que se podrá entrar a este periodo de prueba es por medio de invitación.

Aunque no hay un formato formal para registrarse en esta beta, existe la posibilidad de recibir una invitación para los jugadores interesados en participar. Los desarrolladores de 343 Industries han dado una serie de pasos para hacerse elegible por un pase:

Instrucciones para aspirar a una invitación

Tener un perfil de Halo Insider actualizado con un correo verificable. Tener la opción habilitada en perfil para poder ser contactado por 343 Industries. Habilitar la opción de ‘Flighting’ en PC (término para las beta de Halo). Tener el último diagnóstico DXDIAG subido en el perfil. Para entrar a este diagnóstico hay que oprimir la tecla de Windows + R y escribir DXDIAG en el espacio para ejecutar.

Este vuelo tendrá contenido limitado en distintas áreas del juego. El estudio busca probar las conexiones de juego cruzado entre usuarios de Steam y Windows 10. Entre otras pruebas se encuentra una nueva interfaz de personalización y validación de servidores privados.

343 Industries está lanzando todos los componentes de Halo: The Master Chief Collection de forma cronológica para PC. Comenzando con Halo: Reach en diciembre, el siguiente en la línea de tiempo es Halo: Combat Evolved Anniversary, pero no hay todavía una fecha de lanzamiento. Para Xbox One ya están los seis juegos: Halo del 1 al 4, Reach y Halo: ODST.

Vía: Polygon