La bonificación por reserva de Pokémon Pokopia en Amazon no se esfuerza ni un poquitto

Ya sabemos que usualmente no es necesario reservar juegos hasta no estar convencido de su compra. Pero a veces simplemente quieres una edición de colección por las diferentes adiciones, aunque muchas de ellas no lleguen a justificar los elevados precios en algunos casos. Algunas tiendas ofrecen regalos exclusivos como motivación para reservar juegos y Amazon es una de ellas. Con motivo del simulador de vida Pokémon Pokopia a lanzarse el próximo 5 de marzo, el regalo de bonificación que ofrecen es un poco decepcionante.

Si compras Pokémon Pokopia antes de su lanzamiento a través de Amazon, recibirás una planta de interiores sin gracia alguna. No es una planta decorativa con algún diseño de Pokémon tipo planta ni tiene detalle alguno especial, ni siquiera parece parte del mundo Pokémon o guarda referencia a otras plantas decorativas en los juegos clásicos.

Las bonificaciones por reservar no suelen ser precisamente emocionantes. En los juegos principales de Pokémon, por ejemplo, usualmente solo se consiguen unas cuantas Pokébolas. Pero parte de la razón por la que los fanáticos de Pokémon se burlan de la reserva en Amazon, es porque la tienda online cometió el error de promocionar el regalo en Twitter/X como si fuera algo emocionante. Suponemos que es lo que nos toca en al estar ubicado en un posapocalipsis.

En el caso de Pokémon Center, por lo menos la reserva de Pokopia ofrece un cojín de peluche con forma de Ditto.