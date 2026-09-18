La ‘boy band virtual’ de K-Pop de League of Legends —Heartsteel— está de regreso con una nueva canción y video: Live My Life

K/DA es la banda musical virtual más popular de League of Legends, pero no es la única. También tenemos el estilo metalero de Pentakill, el hip-hop de True Damage y de vuelta al K-Pop con Heartsteel, el grupo formado por Ezreal, Sett, Yone, K’sante, Aphelios y Kayn. Los conocimos en 2023 cuando estrenaron el sencillo Paranoia y ahora están de vuelta con una nueva canción llamada Live my Life y su respectivo video musical animado, justo a tiempo para Worlds 2026.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Riot Games. Seguir

Pueden ver el video musical oficial a continuación. Cuenta con las voces cantantes de Baekhyun como Ezreal, Anderson .Paak como K’Sante, Connor Price como Sett y Nic D como Kayn.

Para celebrar este lanzamiento, Riot Games ha estado compartiendo varios artes de la banda virtual con nombre3 inspirado en cierto objeto legendario del juego. Aquí las tienen en alta resolución.

Como es tradición, los atuendos que lucen Ezreal, Sett, Yone, K’sante, Aphelios y Kayn en el video Live my Life se Heartsteel se van a convertir en skins en League of Legends. Aunque estas no han sido anunciadas oficialmente, creemos que Riot Games va a querer tenerlas a la venta para Worlds 2026 (donde seguramente tendremos a los artistas interpretando esta canción en vivo), lo que significa que llegarían en los parches 26.20 o 26.21 en octubre.

Si les quedó gustando y quieren ver más de esta banda virtual, aquí les tenemos también el sencillo Paranoia de 2023. No está nada mal, pero seguimos prefiriendo las canciones de K/DA.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.