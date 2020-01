La Campeona de Sinnoh se une a Pokémon Masters

Pese a que el juego no ha recibido el abrumador éxito persistente de Pokémon GO o el de aplicaciones móviles como las de Nintendo con Fire Emblem Heroes o Mario Kart Tour, The Pokémon Company y DeNA están lejos de rendirse con Pokémon Masters, pues además de una reciente actualización con mejoras substanciales, nuevos integrantes de la Liga Pokémon atraen el interés de los jugadores.

Entre las novedades que incluye la más reciente actualización de Pokémon Masters, el legendario Solgaleo de la región Alola es uno de los nuevos posibles compañeros para los protagonistas, gracias al evento «La bestia que devora el sol», disponible hasta el 22 de enero a las 12:59 AM (hora Colombia). Este evento permite a los jugadores adquirir objetos especiales, requeridos para desbloquear mayores niveles, movimientos y habilidades para Solgaleo.

Dos nuevos Campeones, Cynthia (de la región Sinnoh) y Lance (de la región Kanto, antes de Red), llegan igualmente a Pokémon Masters en forma jugable y estarán disponibles hasta la misma fecha del evento de Solgaleo. Cynthia/Garchomp y Lance/Dragonite son las respectivas combinaciones de cada Campeón, enfatizando en los dragones más imponentes de la Liga presentados en los juegos.

Durante la duración de estos eventos y con motivo del nuevo año, los jugadores podrán recibir hasta 7000 gemas por participar en misiones especiales e iniciar el juego diariamente.

Fuente: Pokémon Masters Twitter