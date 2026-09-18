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La colaboración de Persona 5 con Rocket League tendrá un evento de desafíos y objetos cosméticos gratis

Se robarán tu corazón y tu carro.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ya habíamos conocido los primeros detalles de la colaboración de Persona 5 con Fortnite —incluyendo el Espíritu de Morgana— pero el popular RPG de Atlus no va a colaborar solo con el juego de la batalla campal, sino también con el de fútbol con carros. Ya tenemos información sobre la llegada de los Ladrones Fantasma a Rocket League.

El evento por tiempo limitado de Persona 5 estará disponible entre el viernes 25 de septiembre y el lunes 12 de octubre de 2026 como parte de la temporada 24. Pueden ver el tráiler de todo el nuevo contenido a continuación, pero la verdad es que se enfoca demasiado en otros tema y no tanto en la colaboración.

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Las recompensas de desafío temáticas de P5 que podemos conseguir gratis en el juego son las siguientes:

  • Ruedas Embaucador
  • Acelerador y rastro Ficha de Morgana
  • Calcomanía universal de Ladrones Fantasma de Corazones
  • Calcomanía Persona 5 Royal para el Octane 
  • Título de jugador TAKE YOUR HEART’
  • Adorno de Joker
  • Letrero del jugador de Morgana
  • Marco de avatar de Persona 5 Royal

Como parte del evento también podemos conseguir un cofre de tesoro y recompensas repetibles de 20.000 puntos de experiencia.

También tendremos el Lote Monamóvil en la tienda. Este será de pago y nos da una carrocería temática de Persona 5 para Rocket League.

Este lote Incluye lo siguiente.

  • Carrocería, ruedas y calcomanía de Monamóvil
  • Calcomanías de auto de Panther y Joker para Monamóvil 
  • Explosión de gol y ruedas de Ladrones Fantasma de corazones

Recuerden que algunos de los objetos cosméticos de Persona 5 que tendremos como parte de esta colaboración —tanto los gratis como los que están a la venta— serán compatibles con Fortnite y podremos usarlos también en ese juego.

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Rocket League  es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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