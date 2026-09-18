La colaboración de Persona 5 con Rocket League tendrá un evento de desafíos y objetos cosméticos gratis

Ya habíamos conocido los primeros detalles de la colaboración de Persona 5 con Fortnite —incluyendo el Espíritu de Morgana— pero el popular RPG de Atlus no va a colaborar solo con el juego de la batalla campal, sino también con el de fútbol con carros. Ya tenemos información sobre la llegada de los Ladrones Fantasma a Rocket League.
El evento por tiempo limitado de Persona 5 estará disponible entre el viernes 25 de septiembre y el lunes 12 de octubre de 2026 como parte de la temporada 24. Pueden ver el tráiler de todo el nuevo contenido a continuación, pero la verdad es que se enfoca demasiado en otros tema y no tanto en la colaboración.
Las recompensas de desafío temáticas de P5 que podemos conseguir gratis en el juego son las siguientes:
- Ruedas Embaucador
- Acelerador y rastro Ficha de Morgana
- Calcomanía universal de Ladrones Fantasma de Corazones
- Calcomanía Persona 5 Royal para el Octane
- Título de jugador ‘TAKE YOUR HEART’
- Adorno de Joker
- Letrero del jugador de Morgana
- Marco de avatar de Persona 5 Royal
Como parte del evento también podemos conseguir un cofre de tesoro y recompensas repetibles de 20.000 puntos de experiencia.
También tendremos el Lote Monamóvil en la tienda. Este será de pago y nos da una carrocería temática de Persona 5 para Rocket League.
Este lote Incluye lo siguiente.
- Carrocería, ruedas y calcomanía de Monamóvil
- Calcomanías de auto de Panther y Joker para Monamóvil
- Explosión de gol y ruedas de Ladrones Fantasma de corazones
Recuerden que algunos de los objetos cosméticos de Persona 5 que tendremos como parte de esta colaboración —tanto los gratis como los que están a la venta— serán compatibles con Fortnite y podremos usarlos también en ese juego.
Más Personas
Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.