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La compilación de juegos Marvel MaXimum Collection ya tiene fecha de lanzamiento

Faltan Marvel Super Heroes y X-Men: Mutant Apocalypse de SNES.

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Hace algunas semanas les presentamos una nueva colección de juegos de Limited Run Games que reúne 13 títulos clásicos basados en personajes de Marvel Comics para arcade, consolas y portátiles. Su nombre es Marvel MaXimum Collection y finalmente revelaron su fecha de lanzamiento. Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para tener esta compilación en nuestras manos.

La fecha fue revelada en un nuevo tráiler que pueden ver a continuación. Podremos jugar estos juegos en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y en PC mediante Steam desde el viernes 27 de marzo de 2026.

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Estrictamente hablando, los 13 juegos que contiene esta colección son en realidad seis. Se incluyen diferentes versiones de algunos de ellos y en algunos casos estas versiones son realmente diferentes entre sí.

Los títulos incluidos en la colección son:

  • X-Men: The Arcade Game
  • Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge
  • Captain America and the Avengers
  • Spider-Man/Venom: Maximum Carnage
  • Venom/Spider-Man: Separation Anxiety
  • Silver Surfer

Además de los juegos, la colección Marvel MaXimum Collection incluye un archivo digital con escaneos de alta resolución de carátulas originales, manuales de instrucciones y anuncios antiguos, las bandas sonoras de todos los juegos, desafíos especiales, un menú de trucos y otras características.

Limited Run Games también pondrá a la venta una versión física, pero no estará lista en lanzamiento. La preventa de esta edición estará disponible entre el 27 de marzo y el 24 de mayo de 2026.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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