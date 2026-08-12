La consola Nintendo Switch 2 y control Pro edición aniversario 40 de Zelda, vuelve y juega con diseños dorados

Como es habitual con The Legend of Zelda y el ‘hardware’ de Nintendo, la celebración por los 40 años de la franquicia, además del lanzamiento en noviembre del ‘remake’ de Ocarina of Time, llevará al lanzamiento de una consola especial Nintendo Switch 2 edición 40.° aniversario y un control Pro para dicho sistema. Suele ocurrir con muy pocas excepciones –tales como un sistema New 2DS XL de escudo Hyliano y un 2DS verde Link–, que todos los sistemas y periféricos de Zelda son aburridamente dorados. Por supuesto, esta vez el toque de Midas enjuaga y repite.

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De acuerdo con imágenes de los empaques de la futura consola Nintendo Switch 2 y su respectivo control Pro, el ‘dock’ se caracteriza por el símbolo dorado de la Trifuerza en la clásica base negra, mientras que los Joy-Con 2 cuentan con una tonalidad verde más sobria –presuntamente de la túnica de Link– y los mismos detalles dorados. Por su parte, el control Pro también se destaca por su combinación de negro, dorado y verde, mientras que el escudo Hyliano aparece en el centro.

Además, podemos ver el logo del 40.° aniversario de The Legend of Zelda. Este era uno de los grandes misterios desde el pasado 21 de febrero, fecha en la que se cumplieron 40 años de lanzamiento del primer juego en Famicom Disk System. En el logo aparece Link tal como nació originalmente en la era de los 8-bit. La consola llevaría el mismo nuevo precio de Switch 2 ya informado.

Por su parte, el segundo ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, exclusivo para Nintendo Switch 2, será el principal juego que celebre el aniversario 40 de la saga de Link y la princesa de Hyrule. Solo conocemos un tráiler ‘teaser’ del juego, pero esperamos pronto conocer más detalles sobre el mismo.

Sin embargo, 2027 pinta fuerte para ser una celebración mayor, ya que la película The Legend of Zelda con actores reales, varios de ellos ya confirmados, será el enfoque principal de Nintendo respecto a la leyenda más atemporal de los videojuegos.