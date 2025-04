La demanda por las reservas de Switch 2 superan las expectativas y la capacidad de Nintendo

Las reservas de Nintendo Switch 2 dieron inicio en Estados Unidos en la medianoche del 23 de abril. Tiendas como Best Buy, Target y Walmart abrieron la precompra de consolas, juegos y accesorios, aunque el caos se manifestó entre los potenciales clientes que buscaban hacerse con algo de ello o todo lo nuevo de Switch 2. Por su parte, Nintendo también pidió a los jugadores interesados ​​que registraran sus cuentas de My Nintendo para poder aplicar a la reserva de la próxima consola en un sorteo. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, recurrió a las redes sociales japonesas de la compañía para compartir nueva información sobre dicho sorteo.

Nintendo recibió 2,2 millones de jugadores interesados ​​solo en Japón. Si esa cifra es realmente representativa del número de jugadores que desean comprar una Switch 2 en Japón, superaría con creces las cifras iniciales de ventas de la primera consola Switch en Japón, con poco más de 313.000 unidades en su primer fin de semana. En el primer mes de la consola, Nintendo vendió 2,74 millones de unidades en todo el mundo, lo que significa que los 2,2 millones de registros en Japón casi alcanzan esa cifra por sí solos.

Según Furukawa, Nintendo no puede satisfacer todas esas solicitudes en el lanzamiento. Esto es lo que dijo el alto directivo en una publicación a través de Twitter.

«Hola, soy Furukawa. Hemos estado adquiriendo muchos componentes y avanzando con la producción para poder entregarte la Nintendo Switch 2. El 2 de abril, anunciamos los detalles sobre Nintendo Switch 2 y comenzamos a aceptar solicitudes para un sorteo en My Nintendo Store. Como resultado, recibimos una cantidad enorme de solicitudes, aproximadamente 2,2 millones de personas solo en Japón. Sin embargo, esta cifra supera con creces nuestras expectativas y la cantidad de consolas Nintendo Switch 2 que se entregarán desde My Nintendo Store el 5 de junio. Por lo tanto, lamentablemente, prevemos que un número significativo de clientes no será seleccionado cuando se anuncien los ganadores el 24 de abril.

Para evitar que quienes no fueron seleccionados en el primer sorteo tengan que volver a solicitarlo, My Nintendo Store transferirá automáticamente a quienes no fueron seleccionados en la primera ronda a la segunda. Sin embargo, incluso con esta cantidad para la segunda ola, no podemos atender a todas las solicitudes recibidas. Nos disculpamos profundamente por no poder cumplir con sus expectativas a pesar de nuestros preparativos previos.

En respuesta a esta demanda, estamos trabajando para fortalecer aún más nuestro sistema de producción. Además, a partir del 24 de abril, las tiendas de videojuegos y las tiendas en línea de todo el país comenzarán a aceptar pedidos anticipados o sorteos para la consola Nintendo Switch 2. La consola también seguirá vendiéndose en My Nintendo Store después de su fecha de lanzamiento). Con la cooperación de los minoristas, continuaremos enviando la consola y nos esforzaremos por poner a su disposición la mayor cantidad posible de consolas Nintendo Switch 2.

Planeamos seguir produciendo y enviando una cantidad considerable de unidades de Nintendo Switch 2 en el futuro. Nos disculpamos por la demora en cumplir con sus expectativas y agradecemos su comprensión.»

Furukawa no afirma directamente que Nintendo no pueda satisfacer la demanda a través de sus socios minoristas. Aún así, dado el aumento de la demanda en su país de origen, es probable que los jugadores de todo el mundo se enfrenten a una competencia altamente compleja al intentar conseguir un modelo de lanzamiento de Switch 2. Muchos de los compradores en línea de las tiendas mencionadas experimentaron errores al momento de comprar consolas o accesorios y total impotencia para cerrar sus adquisiciones.

No es la primera ni la última consola de videojuegos en pasar por ello, pero deja ver la alta demanda por la que pasa el sistema sucesor de Nintendo Switch.