La demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter ya está disponible

Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment anunciaron de manera oficial el lanzamiento global de la demostración de The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter. En esta demostración, los jugadores podrán adentrarse en las primeras horas de la aventura antes de su estreno definitivo a mediados de septiembre. La demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter se encuentra disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Junto a este anuncio, se publico el video de apertura del juego.

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¿Qué se puede hacer en la demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter?

La demostración del remake de The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter le permite a los jugadores experimentar el prólogo completo y todo el primer capítulo de la historia. Esta retoma los acontecimientos inmediatamente posteriores al final de Trails in the Sky 1st Chapter. Esta versión no posee un límite de tiempo de juego. Así que tendremos total libertad para explorar el contenido a nuestro ritmo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que todo el progreso realizado y los datos guardados podrán transferirse a la versión final del juego.

Como beneficio adicional, quienes hayan completado la entrega anterior podrán cargar su partida guardada en la demostración para desbloquear los trajes cosméticos de estilo clásico para los personajes principales. Las únicas dos funciones del juego completo que no están incluidas en esta versión de prueba son el modo de video (Movie Mode) y el visor de personajes (Viewer Mode).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026, más precisamente el próximo 17 de septiembre. El juego estará disponible en PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam.

Fuente: GungHo