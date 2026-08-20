Videojuegos

La demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter ya está disponible

Adicionalmente, Nihon Falcom ha confirmado que todo el progreso que logremos en la demostración se podrá trasladar al juego final.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment anunciaron de manera oficial el lanzamiento global de la demostración de The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter. En esta demostración, los jugadores podrán adentrarse en las primeras horas de la aventura antes de su estreno definitivo a mediados de septiembre. La demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter se encuentra disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Junto a este anuncio, se publico el video de apertura del juego.

¿Qué se puede hacer en la demostración de Trails in the Sky 2nd Chapter?

La demostración del remake de The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter le permite a los jugadores experimentar el prólogo completo y todo el primer capítulo de la historia. Esta retoma los acontecimientos inmediatamente posteriores al final de Trails in the Sky 1st Chapter. Esta versión no posee un límite de tiempo de juego. Así que tendremos total libertad para explorar el contenido a nuestro ritmo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que todo el progreso realizado y los datos guardados podrán transferirse a la versión final del juego.

- Publicidad -

Como beneficio adicional, quienes hayan completado la entrega anterior podrán cargar su partida guardada en la demostración para desbloquear los trajes cosméticos de estilo clásico para los personajes principales. Las únicas dos funciones del juego completo que no están incluidas en esta versión de prueba son el modo de video (Movie Mode) y el visor de personajes (Viewer Mode).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026, más precisamente el próximo 17 de septiembre. El juego estará disponible en PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Takara Tomy lanzará El juego de Life con temática de Dragon Quest, para derrotar monstruos sobre la mesa
 Takara Tomy lanzará El juego de Life con…
Todo sobre el nuevo agente Noor y la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege
 Todo sobre el nuevo agente Noor y la…
El mundo de Coco brilla en el último tráiler de Kingdom Hearts IV, lanzamiento confirmado para finales del 2027
 El mundo de Coco brilla en el último…
Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes de la ruta de Cai
 Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes…
Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y Pokémon Home recibe compatibilidad con Fire Red / Leaf Green de Switch en octubre de este año
 Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y…
Reportes extraoficiales sugieren nuevos directores para Pokémon Winds / Waves en Switch 2 y ‘ports’ de Ruby / Sapphire / Emerald para Nintendo Switch en 2026
 Reportes extraoficiales sugieren nuevos directores para Pokémon Winds…

Fuente: GungHo

Más de:
Trails in the Sky 2nd Chapter Trails in the Sky 2nd Chapter
JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos en agosto 2026
Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que podemos usar en el panel de administración de Fortnite
The James Pond Legacy: The Pond is Not Enough para Switch 2 es acusado de usar IA, sus desarrolladores lo niegan sin convencer
DLC de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche llega con su desatada locura el mismo día que la versión para Switch 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ¿elimina la consola PS3 de MGS4? ¿Pero el comentario Blu-ray de Otacon? ¿Y el DualShock de Snake?
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos en agosto 2026
No hay comentarios

Lo último

Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)
Esports
El regreso del anime de Naruto será anunciado en la New York Comic Con
Anime y Manga
Cámaras instantáneas Polaroid edición especial Pokémon, como recrear los juegos de Snap en el mundo real
Cultura POP
Gosho Aoyama habla sobre el final del manga Detective Conan
Anime y Manga