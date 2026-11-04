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La descarga anticipada de GTA 6 comienza el 10 de noviembre, el mapa de Leonida llegará como regalo digital y en versión física

Más de 200 GB de Leonida en tu consola.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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La llegada de Grand Theft Auto VI o GTA 6 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S tendrá lugar el 19 de noviembre. Sin embargo, no tienes que esperar tanto para descargarlo en tu consola de forma anticipada, pues en PS5 esta comenzará el martes 10 de noviembre a la medianoche de tu respectiva zona horaria. En Xbox Series X/S, la descarga anticipada comenzará el martes 10 de noviembre a las 12 am (GMT) para todo el mundo. Las cajas con código –recordatorio que no existen discos del juego– para ambas consolas, estarán disponibles en las tiendas a partir del 12 de noviembre.

El archivo de la descarga anticipada ocupará hasta 212 GB, dependiendo de tu consola, así que asegúrate de contar con suficiente espacio para poder comenzar con la descarga lo antes posible. El 19 de noviembre, Rockstar Games también pondrá a disposición para descargar e imprimir de forma gratuita un póster oficial de la portada de GTA 6 y el mapa de Leonida en la página oficial. Una versión física doble cara de este póster también estará disponible un tiempo después del lanzamiento en la tienda de Rockstar a $0.99 USD si lo compras por sí solo o gratis con cualquier compra en la tienda.

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Conoce también el café de Colombia, Vice City Bean, parte de los productos publicitarios de GTA 6. Igualmente escuchar algunas de las emisoras de radio disponibles en el juego, preguardar Grand Theft Auto VI: The Album, compuesto por 34 temas originales, o reservar las ediciones en vinilo y CD.

🚘🚔

Grandes Autos de Leonida

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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