Videojuegos

La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego

Ya ni código traen.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Hace poco les presentamos el contenido de la edición deluxe y bonos de preventa de God of War: Laufey y les dijimos que seguramente pronto tendríamos noticias también sobre su edición de colección. Estas finalmente están aquí y no son del todo buenas porque esta versión cometerá uno de los «pecados» que más despreciamos de las ‘collector’s edition’: no incluye el juego. Ni siquiera un código de descarga.

Esta edición fue revelada —supuestamente por accidente y antes de tiempo— por la tienda PlayStation Direct para Gran Bretaña. Es allí que podemos ver que por un precio de £129.99 (aproximadamente 550.000 pesos colombianos sin contar gastos de envío ni impuestos) podemos recibir una caja que contiene lo siguiente:

- Publicidad -
  • Estatua de Faye con iluminación
  • Maza de 51 cartas
  • Mini libro de arte

Noten que en realidad no es llamada «edición de coleccionista» sino «caja para coleccionistas» y el texto aclara que el juego God of War: Laufey se vende por separado, lo cual aumenta bastante el precio para quienes quieren estos objetos además de jugar la aventura de Faye.

Esta es una tendencia que hemos visto desde hace varios años y que se está expandiendo más y más. Primero salieron las ediciones de colección que no incluían el disco del juego sino un código de descarga y luego otras que no incluían ninguno de los dos (aunque a veces se atrevían a ofrecer un steelbook). El ejemplo más descarado de esto es la infame caja de colección de GTA VI que cuesta 400 dólares estadounidenses y a pesar de incluir una cantidad de cosas entre las que incluso hay unas gafas para sol, no incluye el juego.

Esto de las ediciones de colección sin juego son junto a la muerte del formato físico, el uso de la IA en el desarrollo de nuevos títulos, las microtransacciones abusivas y los aumentos de precio otra de las tantas formas en que se está «enshitificando» la industria de los videojuegos.

Más sobre God of War

Estos son los bonos por compra anticipada y de la edición deluxe de God of War: Laufey
 Estos son los bonos por compra anticipada y…
Es oficial: el actor Dave Bautista será el nuevo Kratos en la serie de God of War para Amazon
 Es oficial: el actor Dave Bautista será el…
PlayStation reveló la fecha de lanzamiento de God of War Laufey, pero ni eso impidió que los jugadores dejen de criticarlos por querer acabar con los juegos físicos
 PlayStation reveló la fecha de lanzamiento de God…
Todo lo que sabemos sobre God of War: Laufey – historia, jugabilidad y posible lanzamiento del juego protagonizado por Faye, esposa de Kratos
 Todo lo que sabemos sobre God of War:…
Hay otro juego de God of War en desarrollo aparte del remake de la trilogía, su protagonista no sería Kratos ni Atreus
 Hay otro juego de God of War en…
Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video
 Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos…

God of War: Laufey es un título exclusivo para la consola PS5 que será lanzado a la venta el 16 de febrero de 2027.

Más de:
God of War: Laufey God of War: Laufey
Así era el modo DLC roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake
Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight
Castlevania: Belmont’s Curse – Reseña (PS5)
Epic Games está obligando a los desarrolladores de su próximo juego a usar IA «para todo»
Just Dance: Decades of Hits – Reseña (PS5)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior El anime de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji) llegará en el 2027 y este es su primer tráiler
Siguiente artículo Hiroya Oku, autor de Gantz e Inuyashiki, anuncia que se retira luego de terminar Kanreki Hime
No hay comentarios

Lo último

Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)
Esports
Hiroya Oku, autor de Gantz e Inuyashiki, anuncia que se retira luego de terminar Kanreki Hime
Anime y Manga
El anime de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji) llegará en el 2027 y este es su primer tráiler
Anime y Manga
EVO Francia 2026: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury, 2XKO y más
Esports