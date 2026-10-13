La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego

Hace poco les presentamos el contenido de la edición deluxe y bonos de preventa de God of War: Laufey y les dijimos que seguramente pronto tendríamos noticias también sobre su edición de colección. Estas finalmente están aquí y no son del todo buenas porque esta versión cometerá uno de los «pecados» que más despreciamos de las ‘collector’s edition’: no incluye el juego. Ni siquiera un código de descarga.

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Esta edición fue revelada —supuestamente por accidente y antes de tiempo— por la tienda PlayStation Direct para Gran Bretaña. Es allí que podemos ver que por un precio de £129.99 (aproximadamente 550.000 pesos colombianos sin contar gastos de envío ni impuestos) podemos recibir una caja que contiene lo siguiente:

Estatua de Faye con iluminación

Maza de 51 cartas

Mini libro de arte

Noten que en realidad no es llamada «edición de coleccionista» sino «caja para coleccionistas» y el texto aclara que el juego God of War: Laufey se vende por separado, lo cual aumenta bastante el precio para quienes quieren estos objetos además de jugar la aventura de Faye.

Esta es una tendencia que hemos visto desde hace varios años y que se está expandiendo más y más. Primero salieron las ediciones de colección que no incluían el disco del juego sino un código de descarga y luego otras que no incluían ninguno de los dos (aunque a veces se atrevían a ofrecer un steelbook). El ejemplo más descarado de esto es la infame caja de colección de GTA VI que cuesta 400 dólares estadounidenses y a pesar de incluir una cantidad de cosas entre las que incluso hay unas gafas para sol, no incluye el juego.

Esto de las ediciones de colección sin juego son junto a la muerte del formato físico, el uso de la IA en el desarrollo de nuevos títulos, las microtransacciones abusivas y los aumentos de precio otra de las tantas formas en que se está «enshitificando» la industria de los videojuegos.

God of War: Laufey es un título exclusivo para la consola PS5 que será lanzado a la venta el 16 de febrero de 2027.