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La edición física de coleccionista de Rise of the Tomb Raider para Switch 2 es tan absurda como Limited Run Games y hasta sin figura de Lara

¿Y dónde está Lara?

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Limited Run Games anunció el lanzamiento de una edición física de Rise of the Tomb Raider para Nintendo Switch 2. Aquella es una versión completa en cartucho, con una opción estándar a $50 USD y una edición de coleccionista a $100 USD. Esta última incluye una caja metálica o ‘steelbook’, un parche de Trinity y un adorno de escritorio con luz que reproduce la Fuente Divina. Por motivos de comparación, esta era la edición de Rise of the Tomb Raider para Xbox One, que compartía los mismos elementos en su edición para PS4.

Como podemos ver, no hay figura de Lara a la vista cortesía de Limited Run Games y Aspyr, aunque ni nos sorprende.

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Embárcate en la aventura más peligrosa de Lara a través de Siberia hasta la ciudad perdida de Kitezh y desvela los misterios del pasado. Supera en ingenio a la sociedad secreta Trinity y a sus agentes paramilitares mientras corres para descubrir la Fuente Divina –que según dicen, alberga el poder de la inmortalidad– oculta en lo más profundo de la naturaleza salvaje.

Demuestra que eres digna del legado Croft superando a tus enemigos mediante el uso de suministros improvisados ​​y el versátil arsenal de Lara. Entabla combate o utiliza el sigilo para eliminar silenciosamente a los soldados de Trinity. Recopila recursos para fabricar equipo esencial y mejorar las habilidades de Lara. Encuentra piezas de armas y textos antiguos que te ayudarán a crear la munición especializada, necesaria para sobrevivir frente a las fuerzas de la naturaleza y de Trinity.

Esta edición completa incluye todo el contenido descargable (DLC) y el contenido exclusivo: Baba Yaga: El templo de la bruja, El despertar de la fría oscuridad, Lazos de sangre, La pesadilla de Lara, Modo Resistencia y Modo Resistencia cooperativo. Ocho atuendos y siete armas de DLC. 35 cartas de expansión, dificultad Superviviente extremo, cinco aspectos clásicos de Lara y el atuendo Antártida (versión reimaginada de Tomb Raider III).

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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