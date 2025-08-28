‘La Era del Cobre’ será la tercera actualización de Minecraft en 2025

Tomando en cuenta la gran cantidad de objetos de cobre que han sido anunciados para este juego en los últimos meses —incluyendo los geniales Golems de Cobre— no nos sorprende el nombre que eligieron para su próximo gran parche. Mojang anunció que la tercera gran actualización de Minecraft en 2025 (presumiblemente la 1.21.9) se llamará La Era del Cobre y aunque no dijeron cuál será su fecha de lanzamiento, si confirmaron que será más adelante este mismo año y mostraron algunas de sus novedades.

La revelación del nombre se dio en la más reciente presentación oficial de Minecraft Monthly. Pueden ver el video aquí y descubrir también cómo será la colaboración del juego con Los Pitufos, pero deben saber que no tiene subtítulos en español.

¡Presentamos el nombre de nuestro nuevo lanzamiento de juego: La Era del Cobre!



Una nueva era en Minecraft donde el cobre se transforma en herramientas, almacenamiento ingenioso, decoración e incluso un compañero mecánico: el gólem de cobre. pic.twitter.com/GhVyadMxM9 — Minecraft en Español (@MinecraftES) August 28, 2025

Por supuesto, el golem de cobre será la estrella de esta actualización. Este se podrá invocar poniendo una calabaza sobre un bloque de cobre y se encargará de organizar los objetos que pongamos dentro de su cofre. El golem se oxidará con el paso del tiempo, tomando color turquesa y eventualmente convirtiéndose en una estatua decorativa que podemos posar. Podemos encerarlo para evitar que se oxide y tendrá una interacción especial con los golems de hierro.

Esta actualización también da comienzo a la Era de nuevas herramientas en Minecraft: el pico de cobre, el hacha de cobre, la pala de cobre y el azadón de cobre. También podremos crear las piezas de una armadura de cobre e incluso crear una de estas para nuestro caballo.

Tampoco podían faltar los elementos decorativos. Podremos crear linternas, barras, cadenas y quién sabe qué mas objetos de cobres. También se podrán oxidar, pero podremos encerarlos para evitarlo.

Finalmente, la actualización también introducirá bloques «estantes» especializados para poner objetos decorativos en ellos y nuevas tinturas.

La actualización 1.21.9 ‘La Era del Cobre’ todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento en Minecraft, pero algunos enterados creen que podría estar lista a mediados de septiembre de 2025. Si no pueden esperar para probar las nuevas mecánicas con objetos de cobre, ya están disponibles en las betas y previews de las versiones Java y Bedrock.