La esperada actualización de Civilization VII le dice ‘adiós’ a los Caminos de legado y ‘hola’ a un nuevo líder y muchas novedades

Desde que salió hace poco más de un año quedó claro que Civilization VII iba a ser una entrega controversial en esta popular serie de juegos de estrategia. Fue tan impopular con una gran parte de los jugadores que muchos regresaron en masa a títulos más queridos como Civ 5. Firaxis Games se ha pasado los últimos meses tratando de corregir el curso de Civ 7 y vamos a ver si lo lograron con la actualización que llegará en los próximos días.

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Este esperado parche se llama ‘Test of Time’ (‘Prueba del tiempo’) y estará disponible gratis para todos los jugadores de Sid Meier’s Civilization VII en todas las plataformas a partir del martes 19 de mayo de 2026. Pueden ver el tráiler que lista todas sus novedades en inglés a continuación.

Uno de los cambios más grandes es que se desharán del impopular sistema de Caminos de Legado. En su lugar tendremos un nuevo sistema de «Triunfos» que nos ofrecen una gran cantidad de objetivos opcionales asociados a los seis atributos: Militarista, Cultural, Científico, Económico, Diplomático y Expansionista. También tendremos la bienvenida opción de empezar un juego de Civ 7 con cualquier civilización en cualquier era y podemos cambiar a otra cualquiera en la transición entre eras o seguir jugando con la misma.

El sistema de Victorias también fue rediseñado para requerir una dominación clara y absoluta a nivel militar, económico, cultural o científico. No entendemos por qué no lo habían hecho así desde el comienzo.

Finalmente, se anunció que la actualización gratis de Civilization 7 agregará un nuevo líder. No han revelado quién es, pero es casi seguro que se trate de Alejandro Magno.

Alejandro Magno en Civ 5

Otras novedades que tendrá la actualización son:

Nuevos continentes

Nueva pantalla de comercio

Nuevo concilio de consejeros

Generación de mapas mejorada

Nuevos eventos narrativos

Mejoras a los biomas

Más música y efectos de audio

Ajustes de balance

¿Será que estos cambios que trae esta actualización son suficientes para que los jugadores de la serie cambien de opinión sobre Sid Meier’s Civilization VII? Solo el tiempo lo dirá.

Sid Meier’s Civilization VII está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.