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La expansión de Marvel Cosmic Invasion nos lleva al asedio del castillo del Doctor Doom

Annihilus no quiere que Doom se una a la fiesta.

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Ya sabíamos que el divertido ‘beat em’ up’ Marvel Cosmic Invasion iba a recibir más contenido tras su lanzamiento de forma similar al que recibió el genial TMNT: Shredder’s Revenge que también desarrollo Tribute Games. De hecho, hace unos meses ya habíamos recibido a Cyclops y La Mole como un par de personajes DLC. Pero hay más en camino y no van a ser solo personajes, también tendremos nuevos modos de juego.

El estudio recién anunció The Siege of Castle Doom (que en español sería ‘El asedio al Castillo Doom’), un nuevo DLC para Marvel Cosmic Invasion que saldrá en él cuarto trimestre de 2026 para todas las plataformas en las que está disponible el juego: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC (Steam).

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También revelaron el primer arte promocional de este DLC, el cuál muestra el diseño que tendrá el Doctor Doom en el juego.

De acuerdoal comunicado oficial, The Siege of Castle Doom será un nuevo modo de juego que girará en torno al Doctor Doom y que agregará dos nuevos personajes controlables. No aclararon si Doom será uno de los dos personajes controlables y algunos creen que los dos personajes a los que se refieren —y que aún no sabemos quiénes son— son aparte de Doctor Doom, pero no estamos completamente seguros.

Es posible que este nuevo modo de juego sea un ‘Modo supervivencia’ al estilo del DLC Dimension Shell-Shock de Shredder’s Revenge. También podría ser un «modo roguelike», pues estos siguen muy de moda.

Tendremos que esperar más información oficial o filtraciones confiables para tener más detalles sobre el modo de juego o los personajes controlables. Estamos seguros que planean aprovechar el tirón comercial de la película Avengers: Doomsday, que también girará alrededor de Doctor Doom y se estrenará a mediados de diciembre.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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