La fecha de inicio de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 ha sido aplazada

Esperamos que estén disfrutando su estadía en esta curiosa isla inspirada en California porque vamos a pasar más tiempo en ella. Epic Games acaba de anunciar que la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 (C7S2) se demorará un poco más de lo esperado en comenzar y reveló la fecha oficial en la que que llega junto a un nuevo pase de batalla y cambios en el mapa.

De acuerdo a lo comunicado en las redes sociales oficiales del juego, la nueva fecha de inicio de la próxima temporada será el jueves 19 de marzo de 2026. Este es un aplazamiento de dos semanas respecto al día que se esperaba el cambio de temporada, que originalmente iba a ser el 5 de marzo.

Epic Games no explicó las razones del aplazamiento. En su comunicación simplemente dijeron que «se van a tomar un respiro más para la próxima temporada» y que «algo se está cocinando». Puede ser cualquier cosa: encontraron un ‘bug’ que se está demorando en ser solucionado, les negociaciones de una de las colaboraciones se complicaron, quieren ajustar las fechas respecto a futuros planes, etc. Realmente no lo sabemos.

Por el lado bueno, ahora tenemos mucho más tiempo para ganar XP y completar el actual pase de batalla antes de que llegue la fecha de inicio de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

