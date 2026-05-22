La fecha de lanzamiento de GTA 6 es definitiva, de acuerdo con el director ejecutivo de Take-Two Interactive, no más sorpresas de aplazamientos

El mundo entero espera que el 19 de noviembre del 2026, más de 13 años después del lanzamiento de GTA 5 (17 de septiembre del 2013, PS3/Xbox 360), GTA 6 vea finalmente la luz en PS5 y Xbox Series X/S tras dos aplazamientos oficiales y cierta incertidumbre por la fama de Rockstar Games, hasta con tres fechas diferentes en el pasado. Todos pueden respirar tranquilos, pues Take-Two Interactive reconfirmó la fecha en una reciente conferencia sobre resultados financieros.

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Algunos rumores circundantes hablaban sobre un posible nuevo retraso del juego hasta febrero del 2027. Esto ocurrió poco después que Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, reafirmara el lanzamiento del juego para el 19 de noviembre del 2026 en una entrevista con David Senra.

Un tercer aplazamiento no habría sido del todo inesperado, dado que Rockstar Games ya había pasado por lo mismo con Red Dead Redemption 2 y GTA 5. GTA 6 estaba previsto inicialmente para el tercer trimestre del 2025, pero después se movió al 26 de mayo del 2026. Hasta terminar con la fecha actual y definitiva del 19 de noviembre del 2026.

En la mayoría de los casos, los rumores sobre GTA 6 provienen de fuentes no verificadas que afirman tener información privilegiada sobre el funcionamiento interno del estudio desarrollador. En otros casos, se trata de gente desesperada por encontrar cualquier migaja de información que pueda revelar algo importante. Hasta que Rockstar Games diga lo contrario, GTA 6 sigue programado para el 19 de noviembre, aunque nada de eso detendrá los reportes extraoficiales.

Hace poco, Zelnick también sugirió que la IA de Elon Musk debería dirigir Twitter/X, en lugar del millonario patrocinado por diamantes.