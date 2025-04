La fecha de lanzamiento de Mafia: The Old Country es revelada accidentalmente

Aunque no han dicho oficialmente cuándo sale, ya conocimos la (supuesta) fecha de lanzamiento de uno de los juegos AAA más esperados del año: Mafia: The Old Country. Lo único oficial que habían dicho al respecto es que saldría este año, pero ahora tenemos información más exacta.

Estos datos aparecieron en la noche del jueves 11 de abril en la página de Steam del juego en español (que, por cierto, aparece traducido oficialmente como Mafia: El viejo continente). Haciendo referencia a un evento en vivo que se llevará a cabo en Boston para promocionar el título, agregaron el siguiente párrafo.

Según este, la fecha de lanzamiento de Mafia: The Old Country sería el 8 de agosto de 2025. La información fue borrada poco después, pero no antes de que pudiéramos verlo.

Aunque lo más probable es que hayan retirado la información simplemente porque planean revelarla de forma oficial más adelante, siempre cabe la posibilidad de que sea información desactualizada y que la fecha de lanzamiento del juego sea en realidad otra diferente. Tendremos que esperar un comunicado oficial del estudio Hangar13 o la distribuidora 2K Games para estar seguros.

Curiosamente, esta no es la primera vez que este juego de Mafia es víctima de filtraciones. El tráiler oficial que mostraron en The Game Awards a finales de 2024 apareció en Internet unas horas antes.

El «viejo país» al que se refiere el título es la costa de Sicilia, Italia, en la primera mitad del siglo XX. La historia se centrará en el nacimiento de la mafia, una de las organizaciones de crimen organizado más conocidas del mundo. Cuando salga Mafia: The Old Country (Mafia: El viejo continente) podremos jugar en PS5, Xbox Series X|S y en PC mediante Steam.