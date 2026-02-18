Videojuegos

La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido aplazada, los desarrolladores explican por qué

Reemplazaron... su fecha de lanzamiento.

Julian Ramirez
Uno de los juegos indies más esperados del año se va a demorar un poco más en llegar a nuestras manos. Replaced, el título de acción 2.5D que nos ha estado cautivando con sus apariciones en varias presentaciones de videojuegos, ha sido aplazado pero ya tenemos una nueva fecha de lanzamiento.

Este juego debía salir a la venta el próximo 12 de marzo, pero los desarrolladores en Sad Cat Studios emitieron un comunicado que publicaron en sus redes sociales avisando que no iban a poder tener lista su obra para entonces. La nueva fecha de lanzamiento de Replaced será el martes 14 de abril de 2025.

Según dijeron, la razón del aplazamiento es que —aunque el juego está técnicamente terminado— «aun necesitan unas pocas semanas más de trabajo para asegurarse que será la experiencia que los jugadores merecen». Esta es la excusa usual de los estudios y por lo general significa que necesitan tiempo para deshacerse de ‘bugs’, ajustar detalles y terminar de pulir las cosas.

En este juego controlamos a R.E.A.C.H., una IA atrapada en un cuerpo humano que huye de una peligrosa corporación en una versión ochentera y ciberpunk de Estados Unidos. La demo —que está disponible en Steam— fue muy bien recibida y los tráileres han llamado mucho la atención por su gran calidad gráfica y acción plataformera con muy buena animación. Si no han visto ninguno de ellos, aquí les tenemos el más reciente.

Cuando finalmente salga, Replaced estará disponible para la consola Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

