La franquicia Like a Dragon (Yakuza) pronto llegará a Roblox

El pasado 25 de marzo conocimos la colaboración entre la franquicia Like a Dragon (Yakuza) con Among Us. Ahora, de la mano de GeekOut —conocidos por desarrollar experiencias de One Piece, Doraemon y Attack on Titan en Roblox— se ha conocido que se encuentran trabajando junto a SEGA para desarrollar una experiencia de Like a Dragon (Yakuza) en Roblox.

¿Qué se sabe sobre el lanzamiento de la experiencia oficial de Like a Dragon (Yakuza) en Roblox?

A principios de este año, SEGA reafirmó su enfoque en los que considera sus principales pilares de la compañía: Like a Dragon, Sonic y los juegos desarrollados por Atlus. Así que esta expansión a plataformas como Roblox es sin duda parte de los planes de SEGA para fortalecer sus propiedades más exitosas. Sobre el anuncio, GeekOut declaró lo siguiente:

Nos complace anunciar que estamos colaborando con SEGA (con sede en Shinagawa, Tokio; Presidente y Director de Operaciones: Shuji Utsumi) para desarrollar una experiencia temática en la plataforma Roblox.

Este emocionante proyecto lleva el mundo de Like a Dragon (Yakuza) a Roblox como una experiencia bajo licencia. Like a Dragon es una aclamada franquicia de juegos creada por SEGA, conocida por su madurez narrativa y la exploración de temas complejos como el amor, la humanidad y la traición. Ambientada en los vibrantes distritos de ocio de Japón, la serie ofrece un retrato descarnado y realista de la vida urbana moderna. Nuestro objetivo es trasladar u ofrecer el encanto único de Like a Dragon de forma fresca y atractiva, aprovechando el poder del mundo interactivo de Roblox.

Estamos avanzando diligentemente en el desarrollo hacia el lanzamiento oficial. A medida que avance el desarrollo, compartiremos actualizaciones y contenido exclusivo en las redes sociales. Agradecemos el interés y apoyo continuos a medida que el proyecto avanza.

Fuente: GeekOut