Si han pasado recientemente por Metacritic para mirar las calificaciones de Grand Theft Auto 6 o de otros juegos populares seguramente se han dado cuenta que hay algo que no encaja: las reseñas de los jugadores. Estamos presenciando una nueva campaña de ‘review bombing’ o bombardeo de reseñas negativas organizada por un grupo de jugadores que aunque no representan la opinión de la mayoría y no han jugado el juego, quieren «hacerse sentir». Lo peor de todo es que esta situación no se ha limitado al juego de Rockstar y se ha propagado a una docena de juegos más: desde éxitos recientes como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Resident Evil Requiem hasta clásicos como Soul Calibur.

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A pesar de haberse convertido en el juego mejor calificado por la crítica de todos los tiempos en Metacritic con un 99/100, la calificación de los usuarios se mantiene oscilando entre «mixta» y «negativa» debido a un tira y afloje entre los fans que le dan un 10 y los ‘haters’ que le dan un 0.

Esto realmente no tiene nada que ver con si GTA 6 merece o no las alabanzas que ha recibido o si en realidad no es tan buen juego como las críticas sugieren. Los ‘review bombing’ son una herramienta de la que abusan ciertos grupos que quieren imponer su agenda, en este caso parecen ser aquellos que liderados por un youtuber, influencer o las opiniones puestas en un foro se han convencido de que es juego es «propaganda izquierdista» que busca emascular a los hombres.

Por otro lado esta el grupo de usuarios que se ha dedicado a publicar notas negativas en otros juegos considerados «los mejores de todos los tiempos» por sus calificaciones en Metacritic o que han sido populares recientemente para que «no amenacen» la superioridad de Grand Theft Auto.

Estas notas aún no han afectado tanto las calificaciones de usuarios de estos juegos como para arrastarlas a la sección de ‘mixtas’ o ‘negativas’ y ya han generado una reacción de los fans de esos juegos que llegaron para dar notas de 10 y contrarrestarlos.

No voy a negar que en ocasiones los ‘review bombing’ pueden ser útiles. Pueden usarse para llamar la atención sobre algún problema grave que tiene un juego, especialmente tras una actualización o cambio que altere las razones por las que fue bien recibido en primer lugar. En Steam se han separado las reseñas generales de las recientes precisamente para hacer notar estas situaciones.

Sin embargo, la facilidad con la que un grupo de usuarios puede realizar uno de estos bombardeos sobre un juego que probablemente ni siquiera han jugado —como parece ser el caso con GTA 6— es solo una muestra de lo inútiles que son las reseñas de usuarios en agregadores como Metacritic y OpenCritic. Estos no tienen forma de verificar si las reseñas pertenecen a personas que sí han jugado los juegos y en consecuencias este espacio no se usa para dar la opinión sincera sobre la obra, sino para impulsar una agenda o promover una causa aparente.

Pero lo más grave de todo es que siguen reduciendo un juego a un simple número. En cuanto dejemos de dar tanta importancia al número que hay al final de una reseña y comencemos a leer en realidad que dicen los expertos sobre el tema, el problema comenzará a desaparecer.

Grand Theft Auto 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento.