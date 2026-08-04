La hecatombe de Intellivision Amico ahora promociona la fallida consola con imágenes de Nintendo

Intellivision Amico –ahora propiedad de Atari— es una controvertida consola anunciada en 2018 por Tommy Tallarico, con promesas un tanto vacías que se fueron desluciendo en el camino y todavía no se sabe muy bien si saldrá al mercado. El dinero recaudado con las reservas se gastó hace tiempo, Tallarico se esfumó y los juegos exclusivos resultaron ser poco más que humo. De hecho la consola ya no puede usar la marca Intellivision, pero aparece enlistada a 240 libras esterlinas con presunto lanzamiento en 2026.

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La tienda The Game Collection presenta una publicación de la consola Intellivision Amico que ha causado bastante confusión, ya que usa una imagen de la caja decorada con personajes de Nintendo. Como esas clásicas consolas chinas o «PolyStation» que meten cuanto personaje de videojuegos y series se les ocurra, para atraer a los más incautos, pequeños o grandes.

Esta tienda en cuestión se ubica en el Reino Unido, pero aclara no haber diseñado la imagen que muestra a Rosalina, Wario, Diddy Kong, Luigi, entre otros personajes de Nintendo.

Haha we didn't design it I swear 😅 — The Game Collection (@game_collection) August 3, 2026

La imagen se distribuyó como material oficial, pero todavía no es del todo claro si reservar la consola por aquel costoso precio, asegura que el comprador la reciba en algún momento, dada la problemática situación con aquella Amico.

De acuerdo con una publicación en Reddit, es probable que la imagen perteneciera al portafolio de un ejecutivo de Intellivision, usando renderizados temporales como los personajes de Nintendo. Al parecer pensaron en cualquier otro menos en los propios juegos clásicos de Intellivision, que deberían ser los promocionados en una consola más incierta que el destino del catálogo en manos de Atari. Por ahora es Evercade el que más ha trabajado para salvar el historial de Intellivision, mucho más que Amico.

En conclusión, no, Nintendo no tiene nada que ver con Intellivision Amico ni sus juegos se podrán jugar en el sistema del que tampoco sabemos si verá la luz. Lo más posible es que no.