La hija de Deadshot se une al juego de Suicide Squad en la temporada 3, ya disponible

Seguimos considerando que Suicide Squad: Kill The Justice League es un gran juego que no necesitaba los elementos de ‘juego como servicio’ que terminaron arruinando su reputación. Afortunadamente para quienes aún lo disfrutan, las actualizaciones siguen llegando. No le hicieron mucha publicidad, pero el martes 1 de octubre comenzó la temporada 3 del juego de Suicide Squad y agregó a un nuevo personaje controlable: Zoe Lawton, mejor conocida como Lawless, la hija de Deadshot.

Pueden ver un video de introducción de esta joven ‘streamer’ y «criminal con corazón de oro» en el video a continuación, cortesía de el canal oficial de Warner Bros. Games en YouTube.

Por supuesto, hay más novedades en la temporada 3 del juego. Entre estas están nuevo equipamiento de infamia basado en villanos como Gatúbela, Psycho Pirata, Ratcatcher y el Dr. Fosforo. También tendremos una nueva pelea contra Brainicia usando los poderes de Linterna Verde, un mapa basado en Ciudad Gótica y un nuevo pase de batalla.

Además de la llegada del nuevo personaje Lawless la hija de Deadshot y la temporada 3 al juego de Suicide Squad, Rocksteady Studios también anunció la llegada del Episodio 6 con nuevo equipo, incursiones, la pelea contra Brainiac usando poderes de Superman y nuevas skins, incluyendo una aterradora apariencia para el Guasón inspirada en The New 52.

Creemos sinceramente que esta puede ser la última gran actualización de Suicide Squad: Kill The Justice League. Este es un juego muy divertido y con mucho potencial que no necesitaba ser multijugador ni incluir elementos de ‘juego-como-servicio’. Es una verdadera lástima y esperamos que WB Games haya aprendido la lección, pero no tenemos esperanzas de que haya sido así.