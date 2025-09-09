La historia de Hell is Us explicada — Análisis a fondo del ‘lore’ de Hadea, los enemigos y su final

Hadea es un lugar impresionante. Aislado del resto del mundo por siglos, este país desarrolló una cultura única basada en secretos antiguos. Ahora que están sumergidos en una guerra civil e invadidos por extrañas criaturas sobrenaturales, es momento de infiltrarnos en su territorio y descubrir qué está pasando. Hadea, por supuesto, es el país ficticio en que se desarrolla el juego Hell is Us y en este análisis a fondo vamos a explicar su mitología, los misterios de su historia, su final y qué son los extraños ‘caminantes huecos’, los enemigos que enfrentamos.

Por supuesto, sobra decir que este artículo está lleno de ‘spoilers’ y no recomiendo leerlo a menos que ya hayan terminado Hell is Us porque voy a desvelar todos sus secretos y revelaciones sorpresa. Todo lo descrito a continuación está basado en información encontrada en el juego: diálogos de personajes, descripciones de objetos y los artículos que Tania escribe cuando le entregamos todos los objetos de investigación sobre un tema. Cuando hable de teorías o interpretaciones, lo dejaré claro.

Bienvenidos a Hadea

Lo que tenemos que entender al comienzo del juego es que Hadea se halla inmersa en una sangrienta guerra civil entre dos grupos étnicos: los Palomistas y los Sabinianos. Además de sufrir los estragos de los enfrentamientos y levantamientos civiles en varias regiones, han comenzado a aparecer extraños “domos” de los que emergen las criaturas que debemos enfrentar.

Rémi, el protagonista, nació en Hadea pero cuando era muy pequeño fue enviado por su madre fuera del país. Al tener sus fronteras cerradas, no había podido regresar hasta varias décadas después cuando se enlistó en las fuerzas pacificadoras de las ON (Naciones Organizadas) para entrar y dar apoyo neutral durante la guerra. Sin embargo, a las tropas se les ordenó sorpresivamente que se retiraran. Viendo que su plan falló, Rémi desertó para entrar ilegalmente a Hadea y descubrir la verdad de su pasado.

Qué son los Palomistas y los Sabinianos

Básicamente, son las dos religiones practicadas en Hadea. Su población se encuentra dividida étnicamente entre sus miembros.

El palomismo se originó en el año 2200 a.c. como un intento de unificar bajo una sola fe a todas las tribus de hasalinos —habitantes originales de Hadea— usando la figura de Palom, el primer hombre en descubrir el “Ojo de Dios” (ya hablaremos de la mitología religiosa de Hadea más abajo).

Los primeros líderes del Palomismo instauraron una teocracia absoluta, corrupta y restrictiva por toda Hadea que duró hasta el año 400 d.c. Ese año, un joven erudito llamado Sabin Gau publicó una tesis con una visión religiosa menos restrictiva que seguía adorando al dios Sethyris, pero buscaba una reformarla con una separación clara de la iglesia y el estado. Esta tesis se volvió extremadamente popular y las iglesias reformistas se propagaron por todo el país.

La teocracia palomista vio esto como una amenaza y movilizó el ejército contra los reformistas —llamados sabinianos por el nombre del autor de la tesis— e inició una masacre. Aunque un pequeño ejército liderado por un noble sabinista logró detenerlos, las semillas de las guerras religiosas que cubrirían Hadea durante los siguientes dos siglos habían sido plantadas.

La reforma que dividió a los Hadeanos en palomistas y sabinianos en el universo de Hell is Us está claramente inspirada en la reforma luterana que dividió al cristianismo en católicos y protestantes en el siglo XVI del mundo real. Como en el juego, esto dio pie a numerosas guerras y divisiones que tenían más objetivos políticos que religiosos.

Algo muy importante que hace el juego es que en ningún momento muestra a un grupo claramente como los malos y al otro grupo claramente como los buenos. Tanto los palomistas como los sabinianos son capaces de cometer horribles atrocidades o de ser víctimas de ellas. Esto es enormemente importante para el mensaje que quiere transmitir el juego respecto a los horrores de la guerra y los verdaderos villanos detrás de ella.

Sethyris, Teaar y la religión de Hadea

Según la Kada, el libro sagrado de los palomistas, Sethyris es el benevolente dios creador de la humanidad y junto a él surgió Teaar, la serpiente de dos cabezas que por envidia decidió destruir las creaciones de su contraparte. Estos son equivalentes a Dios y Satán de la mitología judeocristiana.

Sethyris se enfrentó a Teaar y lo derrotó. Al momento de morir, Teaar maldijo a la humanidad con emociones sobrecogedoras: miedo, ira, pesar y éxtasis. Eso convirtió a los humanos en criaturas irracionales y crueles. Sethyris ascendió a los cielos para buscar refugio en la estrella Sirius, pero para salvar a sus hijos se arrancó un ojo y lo dejó en la Tierra. El ojo tenía la capacidad de sanar a los humanos de sus emociones pecaminosas.

El mito de Sethyris está seguramente inspirado en múltiples mitos de la creación alrededor del mundo en los que un dios usa o deja una parte de sí mismo en el mundo terrenal para crear o guiar a la humanidad. En el universo de Hell is Us es claro que este “Ojo” es real, pero eso no necesariamente significa que Sethyris lo sea. No hay una explicación clara sobre su naturaleza e incluso podemos encontrar una teoría dentro de uno de los Misterios del juego que dice que podría ser de origen extraterrestre.

¿Qué son los enemigos que enfrentamos en Hell is Us?

Curiosamente, los llamados Demonios, Engendros de Teaar, Seres límbicos o caminantes huecos no son un efecto de los horrores de la guerra, sino de los intentos de detenerla.

En el año 404 d.c. —en medio de las sangrientas guerras religiosas— un grupo formado por eruditos tanto palomistas como sabinianos se unió para buscar una salida a la violencia. Sus investigaciones los llevaron a descubrir que el Ojo de Dios del que hablaba el mito de la creación era real e incluso lo encontraron en el interior del Monte Obek en medio de Hadea.

El Ojo era un enorme orbe de material desconocido y los eruditos confirmaron que al acercarse a él podían sentir sus emociones desaparecer para ser reemplazadas por claridad y razón. Decidieron que debían ampliar la influencia del Ojo para cubrir toda Hadea y así calmar las emociones belicosas que estaban acabando con el país. Los eruditos se organizaron bajo el nombre de La Orden del Ojo, estudiaron el ciclo de los efectos del Ojo —que se potenciaban cada 33 años— y crearon un objeto llamado Altar Eminus que funcionó a la perfección: el efecto del Ojo se propagó por toda Hadea, pero no con los resultados ‘calmantes’ esperados. Los momentos de extrema violencia que estaban ocurriendo en el momento en que se activó el Ojo quedaron atrapados en un bucle temporal que hacía que el horror en su interior se repitiera una y otra vez.

Desesperados por detener los bucles, descubrieron que una persona podía sacrificarse en su interior detonando un “Prisma Amine” (una sustancia descubierta gracias a sus experimentos con el Ojo) para acabar con el ciclo de violencia. Estos sacrificios se llevaron a cabo por toda Hadea, pero tuvieron un resultado aún más grave: de los bucles salieron los extraños seres límbicos que invadieron rápidamente el país.

No hay más explicaciones sobre qué son estos seres huecos. El nombre de ‘límbicos’ viene del sistema cerebral que maneja las emociones y comportamientos. Eso es una clara referencia a las “emociones” tan importantes en el concepto del juego, pero no dice mucho sobre su origen real.

Una teoría sobre los ‘Caminantes huecos’ (‘Hollow walkers’)

Creo que sea lo que sea el Ojo de Dios, podemos entenderlo como una especie de máquina. Los intentos por propagar su efecto a toda Hadea lo sobrecargaron y eso causó que en lugar de apaciguar las emociones más extremas, las hiciera entrar en un “loop” mientras intentaba apagarlas. Cuando este efecto fue “cerrado” a la fuerza, esas emociones en las que el ojo estaba “trabajando” se habrían liberado en forma de los seres límbicos, buscando violentamente reflejar las emociones extremas que habían estado atrapadas. Mientras estos seres toman formas humanoides —representando el origen de las emociones— los ‘haze’ que emergen de ellos tienen formas abstractas que tratan de representar las emociones en sí.

En contraste no solo con estos monstruos, sino con la historia y situación actual de Hadea en Hell is Us, está el protagonista Rémi. Él es descrito como un “sociópata” incapaz de sentir emociones, pero en realidad ‘sociópata’ no es la palabra adecuada para referirse a alguien como él (lo que quieren decir en realidad es que sufre de alexitimia). No conocemos suficiente de la vida de este personaje y por más que su falta de emociones se contraste con los enemigos que son —literalmente— emociones, el peso de su rol está en su legado como hijo de un miembro de los Vigilantes y una miembro de la OMSIF.

Lo que me llama la atención de esto es que, al no poder reaccionar de acuerdo a sus emociones, el polígrafo al que está conectado y el suero de la verdad que le administra el interrogador no necesariamente funcionan con él. Eso hace de Rémi un ‘narrador no confiable’ y es probable que lo que cuenta como parte del juego no sea necesariamente lo que pasó.

¿Quién o qué es el interrogador?

Antes de intentar responder eso, necesitamos explicar otra parte de la historia de Hell is Us, específicamente la historia de Hadea en el siglo XX.

Viendo el avance en la tecnología y temiendo el efecto que una Calamidad podría tener en el resto del mundo, la Orden del Ojo decidió buscar ayuda por fuera de las fronteras de Hadea en los años 40. Pero al buscar la ayuda de la recién formada ON —la versión de la ONU en este mundo— terminaron atrayendo los intereses de poderosos empresarios que vieron en la historia sobre el Ojo de Dios, bucles temporales e invasiones límbicas un gran potencial industrial, armamentístico y económico. Así nació el Consejo Ziel y la conspiración para causar una nueva invasión límbica y así experimentar con ella.

No hay un gran misterio en torno a quién es realmente el horrendo hombre que interroga a Rémi en Hell is Us. Él es un agente del Consejo Ziel encargado de sacar la verdad del hombre que intentó arruinar sus planes. ¿Por qué parece un monstruo? Hay quienes tienen la teoría de qué él es el resultado de un experimento tratando de combinar un humano con el material límbico de un ser hueco, pero no hay muchas pruebas de ello.

Yo simplemente creo que la fea apariencia del interrogador es un reflejo del monstruo “simbólico” que es en realidad. Los seres huecos carecen de facciones, pero no son los verdaderos “villanos” del juego porque no son más que una reacción de un sistema fallido. El verdadero monstruo es este hombre que representa los intereses de los ricos y poderosos que estaban dispuestos a cometer genocidio sobre toda una nación para ganar dinero. Su forma de actuar y su traje me recuerdan el arquetipo del “texano rico”, un típico villano con mucho dinero y sin moralidad que representa lo peor de las clases altas.

El final de Hell is Us explicado

Al final del juego, Rémi usa la última salvaguardia posible para salvar a Hadea de la Calamidad: destruir el Ojo de Dios. La destrucción de la base de la OMSIF en la montaña causa que se abra una grieta y el enorme orbe caiga en la lava abajo. En la escena poscréditos vemos que unos drones de la OMSIF bajan a las profundidades de la montaña y encuentran que el ojo, a pesar de todo, no fue destruido.

Pero eso no es explicar el final, eso es simplemente repetir lo que ya vimos en pantalla. Lo que tal vez haya que explicar es que las fuerzas detrás de la Calamidad e Hadea —los verdaderos monstruos: los ricos y poderosos— no se van a rendir en su intento de hacerse más ricos y más poderosos. El ciclo de violencia continúa porque hay personas a las que les conviene que continúe. En 33 años van a intentarlo de nuevo.

Cuál es el signficado de Hell is Us

Este juego no es nada sutil con su nombre: “el infierno somos nosotros”. A pesar de que luchamos contra enemigos muy extraños, los verdaderos monstruos de la historia son seres humanos capaces de cometer atrocidades horribles contra sus semejantes y personas poderosas capaces de sacrificar una o un millón de vidas para su propio beneficio.

Hell is Us en un juego profundamente antibélico que quiere que reflexionemos sobre los horrores de la guerra poniéndonos en un rol muy interesante. No somos un soldado que participa en ella, sino una persona que literalmente está luchando contra las peores emociones que se ven en un conflicto. Desde este rol podemos apreciar muchos ángulos diferentes: vemos el sufrimiento de las víctimas, la forma en que los medios manipulan tan fácilmente para crear odio, la instrumentalización de la fe, los intereses de los ricos y nos pide que entendamos que una guerra es más que disparos. Es el peor acto que la humanidad puede ejercer contra sí misma, es nuestra transformación en nuestro propio infierno.

Hubiera sido muy fácil para los creadores del juego haber convertido los elementos sobrenaturales en la causa de la guerra. No sobran las historias en que un objeto mágico o de alta tecnología convierte a los humanos en seres violentos. En el mundo real podemos cambiar el Ojo de Dios por petróleo y de repente Hell is Us se convierte en una historia real.

Artículos y guías sobre Hell is Us en GamerFocus