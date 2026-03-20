La historia de Resident Evil Requiem explicada – Análisis del ‘lore’, referencias mitológicas, los secretos de Elpis y Las Conexiones

¿La historia de Resident Evil Requiem realmente necesita ser explicada? La verdad es que el juego hace un buen trabajo atando cabos y resolviendo sus propios misterios. Incluso hay una escena en que explica el simbolismo detrás de algunos nombres y del propio título del juego. A pesar de eso, creo que hay elementos en la historia de Grace, Leon y su retorno a Raccoon City que resultan más interesantes tras un análisis más a fondo y con una mirada diferente al ‘lore’ de la saga de zombis de Capcom.

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Este artículo está lleno de ‘spoilers’. Solo recomendamos leerlo si ya terminaron el juego o si no les molesta enterarse de antemano de sus sorpresas y revelaciones. También los invito a leer nuestra reseña.

La historia de Resident Evil Requiem sigue a Grace Ashcroft, analista del FBI e hija de la periodista Alyssa Ashcroft —una de las protagonistas de Resident Evil Outbreak y su secuela— tras ser secuestrada por miembros de la organización secreta Las Conexiones (Los Nexos), pues creen que ella es la clave para liberar un el más poderoso virus creado por Umbrella. También seguimos al reconocido Leon Kennedy, que además de la misión de rescatar a Grace regresa a Raccoon City mientras busca una cura para una infección que amenaza su vida y la de Sherry Birkin.

Para aquellos que apenas se adentran en el mundo de Resident Evil, la constante mención de diferentes organizaciones clandestinas, megacorporaciones malvadas y grupos gubernamentales vinculados entre sí puede resultar muy confuso. El mismo juego parece consciente de eso, pues tras ver el final desbloqueamos una galería con el reporte de Grace sobre la historia de Umbrella, sus virus y las conspiraciones detrás de los eventos de los juegos. Este es un excelente punto de partida para entender la historia y el ‘lore’ de Resident Evil Requiem y si aún no lo han desbloqueado, aquí lo incluimos en video para que puedan leerlo.

Esta no es una historia de zombis. Es una historia de espionaje corporativo, corrupción gubernamental y avaricia, pero también de segundas oportunidades y redención.

Umbrella y su relación con Las Conexiones

Aunque esto es explicado en el informe de Grace, vale la pena dejar claros algunos puntos sobre estas dos organizaciones malvadas. Umbrella fue fundada por Ozwell E. Spencer y James Marcus como una empresa farmacéutica, pero su objetivo secreto era el desarrollo de virus que forzaran la evolución humana para extender la vida, crear una raza de seres superiores y lograr la inmortalidad. Por su parte, Las Conexiones (Los Nexos en español de España) son una sociedad criminal secreta formada por hombres ricos y poderosos con una gran influencia en el gobierno de Estados Unidos. Algunos consideran a esta organización como “el verdadero poder detrás del trono” del país del norte.

Las Conexiones, conociendo los planes secretos de Umbrella, vieron el potencial de los virus que estaba creando. Comenzaron una conspiración para arrebatarle la empresa a Spencer y ganar control sobre sus creaciones. Primero usaron empresas rivales, sabotajes, y espionaje mediante agentes como Ada Wong e infiltrados como Albert Wesker, pero finalmente lograron su objetivo a finales de los años 90, aprovechando la tragedia de Raccoon City y apropiándose de los activos de Umbrella. Tras esto comenzaron el tráfico de virus y armas biológicas, lo cual los hizo más ricos y poderosos que antes. Incluso fueron capaces de orquestar la muerte de un presidente de Estados Unidos que amenazó con revelar la verdad detrás de ellos.

En Resident Evil Requiem, el objetivo de Las Conexiones es hacerse con el control de Elpis, supuestamente la última creación de Umbrella y que ellos creen que tiene el poder de controlar la conciencia humana. Victor Gideon, un exinvestigador de Umbrella, les convenció de que la clave para liberar Elpis era la joven Grace Ashcroft, la única sobreviviente de los experimentos hechos por la empresa en el orfanato de Raccoon City.

Los experimentos del Centro médico Rhodes Hill

Bajo la excusa de un centro médico privado especializado en enfermedades mentales crónicas, Victor Gideon continuó los experimentos de Ozwell Spencer sobre el control de voluntad y la transferencia de los recuerdos usando una versión mutada del Virus-T, la cual hace que las víctimas conserven características que tenían antes de sus transformaciones.

Además de continuar obsesionado con los objetivos de quien llama “su maestro”, Gideon buscaba también crear un clon de Grace usando el Virus-T mutado para que “recordara” la contraseña que liberaría a Elpis. Tanto Maria como Emily son resultado de estos experimentos pero no fueron exitosos. Ambas mutaron y no demostraron ningún conocimiento de la información buscada. Esto no solo se debe a la dificultad para controlar los elementos de la memoria afectados por el virus, sino porque la misma Grace no conocía esa información.

Ante los numerosos fracasos, Las Conexiones —mediante su agente Zeno— obligaron a Gideon a buscar a la verdadera Grace, lo que lo llevó a formular un plan. Tras descubrir su identidad y que ahora era una analista del FBI, asesinó a varios sobrevivientes de la tragedia de Raccoon City y manipuló las políticas internas de esa organización para hacer que enviarán a la joven Ashford a investigar. Ese fue el momento que aprovechó para secuestrarla y comenzar sus experimentos con ella.

Los mensajes que encontramos en Rhodes Hill sugieren que planeaban usar su sangre para crear nuevos clones con más posibilidades de heredar sus memorias o transferir dichas memorias a alguien más, pero la intromisión de Leon forzó a Gideon y a Zeno a llevar a la Grace “original” a Raccoon City y convencerla de que introdujera ella misma la clave.

Qué es realmente el virus Elpis

Cuando están en las ruinas de las estación de policía de Raccoon City, Zeno le dice a Grace que Elpis es un virus con la capacidad de controlar la conciencia humana. Más adelante descubrimos que esto realmente no es cierto, pero resultaba fácil de creer debido al historial de Umbrella y Ozwell Spencer.

Spencer creía que la humanidad estaba en decadencia y se sentía superior a todos los demás. Su objetivo no solo era hacer que la humanidad “evolucionara” mediante sus virus, sino convertirse en una especie de dios para ella. Cuando sus metas de buscar la inmortalidad fracasaron, buscó el control sobre la conciencia y los recuerdos solo para transferir su mente a un cuerpo más joven, sino para asegurar que la humanidad siguiera sus órdenes.

No parece que Las Conexiones tuvieran el mismo objetivo ideológico. Para ellos, los virus son simplemente un medio para ganar dinero y poder. Es por esto que Los Nexos convirtieron las creaciones de Umbrella en armas para vender a gobiernos, grupos militares y terroristas. Lo que ellos no sabían es que Elpis no era un virus, sino un poderoso antiviral capaz de borrar cualquier rastro de los virus derivados del Virus Progenitor, incluyendo el Virus-T, Virus-G, sus variantes y prototipos.

Aunque Spencer no necesariamente creó Elpis con objetivos positivos —lo más probable es que fuera una salvaguardia para él mismo o para crear caos en las facciones de Umbrella que se le oponían— a medida que envejecía cambió su forma de ver el mundo y se arrepintió de todas las cosas horribles que había creado en su búsqueda de la inmortalidad. Comenzó a ver Elpis no como un arma, sino como una esperanza y es de ahí que viene su nombre.

La caja de Pandora

Esta es una de las historias más famosas de la mitología griega y hay muchos elementos de Resident Evil Requiem que están inspirados directamente en ella.

La caja de Pandora y la esperanza, de Josephine Wall

Según los poemas de Hesiodo, Pandora fue la primera mujer creada por Hefesto y fue prometida en matrimonio con Epimeto. Aún furioso contra Prometeo —hermano de Epimeto— por haber dado el fuego a los humanos, Zeus decidió castigar a la humanidad y le dio de regalo de bodas a Pandora un recipiente sellado y la condición de no abrirlo. Conocida por su curiosidad, Pandora no aguantó las ganas de saber qué había dentro del recipiente y lo abrió, liberando los males que aquejan a la humanidad como la rabia, la envidia y la hambruna. Desesperada, Pandora selló la caja. Pero en su interior quedó algo más: Elpis, el espíritu de la esperanza.

En el juego, no es casualidad que la habitación en la que está sellado Elpis se llame Pandora. Los laboratorios de Umbrella como ARK de los que salieron los virus y armas biológicas que atormentan a la humanidad son la caja de la que emergieron todos los males, pero allí todavía queda la esperanza que representa Elpis. Grace, cómo las Gracias de la mitología que dieron a Pandora sus joyas, fue quien finalmente liberó lo único bueno que había en la Caja.

Pero hay una contradicción en la analogía de la caja de Pandora con la historia de Resident Evil Requiem. Todo esto sugiere que Spencer es el equivalente de Zeus, pero hay otro personaje cuyo nombre está relacionado con el padre de los dioses.

¿Quién es Zeno?

Aunque su nombre —una versión del nombre Zeus— sugiere muchas cosas, en realidad no es más que un operativo de Las Conexiones. Ni siquiera parece pertenecer a su rango más alto.

Lo primero que salta a la vista es su parecido con el recordado villano de Resident Evil, Albert Wesker. Esto ha hecho que muchos crean que se trata de un clon o uno de los resultados del Proyecto W. Podemos descartar esta última opción porque ninguno de los “niños Wesker” lleva su nombre y todos han fallecido canónicamente para la fecha en que se desarrolla la historia de Requiem (aunque este juego tiene tantos ‘retcon’ que no nos extrañaría que resultara ser uno de ellos).

Es probable es que Zeno sea un clon o el resultado de una manipulación genética usando los genes de Albert Wesker. De hecho, Victor Gideon lo describe como una copia. También es posible que se trate de una persona completamente diferente infectada por el virus prototipo por Las Conexiones en un intento de crear «su propio Wesker». Otra posibilidad es que sea descendiente de uno de los «niños Wesker» originales, como Jake de RE6.

También resulta interesante que Zeno trate de diferenciarse del «original» vistiendo de color blanco, el opuesto al color característico de Wesker.

Hay que notar que Zeno tiene en su rostro y cuello las mismas manchas que tienen Leon y Cherry, por lo que parece que en algún momento estuvo infectado con la variante del Virus-T que se propagó en Raccoon City. No sabemos sí él fue uno de los sobrevivientes de la ciudad, si fue infectado a propósito por Las Conexiones como parte del experimento del que obtuvo sus poderes o si el virus Progenitor tiene los mismos efectos a largo plazo del Virus-T.

Hablando de eso…

La “maldición de Umbrella”: la mutación del Virus-T

La variante del Virus-T que se propagó por Raccoon City es capaz de seguir mutando con el tiempo, incluso si los sujetos infectados fueron tratados con la vacuna Daybreak. Casi 30 años después, sobrevivientes de la tragedia como Leon Kennedy y Sherry Birkin están sufriendo de fuertes dolores, perdida de la conciencia y manchas oscuras en la piel. Estos son síntomas de que el virus está llegando a su etapa final y causará inevitablemente la muerte del infectado. El único tratamiento para esto parece ser Elpis, el antiviral creado por Umbrella y que tiene la capacidad de eliminar completamente el rastro de todos los virus derivados del Virus Progenitor.

Hay que aclarar que hay otra versión mutada del Virus-T en Resident Evil Requiem. Esta es la cepa descubierta por Victor Gideon y que es usada en los experimentos con la transmisión de memoria en el Centro de pacientes de Rhodes Hill. Esta versión del virus también puede causar la reanimación de los cadáveres infectados en los llamados ‘Blister Head’, pero no tiene relación alguna con la otra mutación que tiene infectados a los sobrevivientes de Raccoon City.

Este nuevo aspecto de la infección complica enormemente el canon de Resident Evil y crea muchas preguntas sobre el estado de otros sobrevivientes de Raccoon City como Claire Redfield, Jill Valentine, Ada Wong, Carlos Oliveira y los personajes de Outbreak, ¿Estan todos ellos infectados? Si es así, ¿por qué no son mencionados en Requiem?

A pesar de eso, estos efectos tardíos del Virus-T tienen una enorme importancia dentro de los temas que maneja el juego y especialmente los relacionados con Leon.

Leon, Grace y la «culpa del sobreviviente»

A pesar de su actitud calmada y su tendencia a hacer bromas sobre las situaciones peligrosas que vive, Leon carga el trauma de haber sobrevivido a Raccoon City mientras que decenas de miles de personas inocentes perdieron su vida allí. Como uno de los raros policías buenos que realmente pretendía ser fiel al lema de «proteger y servir», se siente mal por no haber podido salvar a nadie más aparte de Sherry —que sacó de la ciudad con ayuda de Claire— y ahora ella misma está en peligro por culpa de la mutación del Virus-T.

Desde entonces, Leon ha hecho lo que puede para salvar más vidas (como la de Ashley Graham en RE4), pero continúa perdiendo gente (incluyendo a su jefe y amigo el presidente Graham en RE6). Es por eso que el mensaje de «no puedes salvar a nadie» que le deja Zeno en la comisaría le afecta tanto. El regreso a Raccoon City es una oportunidad para el de «compensar» el mundo por no haber podido salvar a la ciudad en el pasado. Pero sobre todo, para que la única persona que pudo salvar entonces no muera: Sherry.

Grace pasa por una situación similar y está claramente traumada por haber presenciado el asesinato de su madre. Ella siente que debió hacer algo y se siente profundamente arrepentida de no haberla salvado (a pesar de que en realidad no había mucho que hubiera podido hacer). Cuando se entera que ella es la supuesta clave de Elpis y que sería la razón por la que mataron a su madre, entra en crisis porque sus sentimientos de culpa se disparan y se vuelven aún más insoportables.

Cuando está en Rhodes Hill, Grace necesita salvar a Emiliy y más adelante a Leon en Raccoon City no solo porque es una buena persona que no dejaría a una otra persona en esas situaciones, sino que su trauma la obliga a proteger a alguien como su madre la protegió a ella.

Al final del juego, ambos personajes encontraron esa segunda oportunidad que anhelaban. Grace pudo dar a Emily un hogar lleno de amor como el que Alyssa le dio a ella y Leon finalmente puede «regresar a casa» satisfecho de por fin haber podido salvar a alguien más de la maldición de Raccoon City. Mucho se ha especulado sobre con quien está casado, pero la «guerra de shipeos» que ha desatado esta pregunta hace que se pierda su significado. No importa si es Claire, Ada o Chris, lo importante es que al ponerse el anillo Leon quiere decir que por fin puede regresar a casa y dejar atrás el trauma que vivió. El mismo director del juego confirmó en una entrevista que ese es el objetivo narrativo de esa escena.

¿Una damisela en apuros?

Otro elemento que me preocupa del futuro de Resident Evil después de Requiem es el estado de sus personajes femeninos. Desde su inicio, la serie ha contado con un excelente elenco de mujeres guerreras entre las que se cuentan Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong y Sheva Alomar, pero todos los títulos numerados desde RE7 han contado con protagonistas masculinos dedicados a rescatar a un personaje femenino —llámese Mia, Rose o la misma Grace— sin contar el ‘remake’ de RE4 en que tenemos que rescatar a Ashley. En estos juegos, las «mujeres guerreras» ocupan un lugar secundario o son relegadas a un DLC.

No quiero desmeritar a Grace, que me parece un excelente personaje y su jugabilidad es perfecta, pero poner al lado del casi invencible Leon a una chica a la que le resulta casi imposible derrotar a un simple zombi crea un desbalance ridículo que invita a los manidos debates sobre los roles de género. Es cierto que no todas las mujeres de los videojuegos tienen que ser capaces de pelear y Resident Evil no tiene nada que probar a los demás en este aspecto, pero había una forma fácil de evitarlo.

Entiendo perfectamente que Leon es supremamente popular entre hombres y mujeres, pero no puedo evitar pensar que Jill Valentine hubiera funcionado mucho mejor en el mismo rol en Resident Evil Requiem. Ella también es una sobreviviente de Raccoon City, también era una policía que no pudo salvar la ciudad a pesar de haberlo intentado y también ha sido infectada con no uno, sino varios virus. Sus capacidades de combate son iguales o superiores a las de Leon y su relación con la BSAA era una excusa tan válida como la de Leon con la DSO para meterse en la historia. Además, al ser mujer hubiera podido tener el rol de madre subrogada para Grace que hubiera encajado mucho más con los temas de su pasado y trauma.

Es una fortuna que los remakes de RE2 y 3 nos hayan permitido jugar con Jill y Claire, pero el avance de la trama las está dejando atrás. Sabemos que Capcom está trabajando en nuevas entregas de la serie —incluyendo un DLC para Requiem y un remake que podría ser de Code: Veronica, RE0 o RE5— esperamos que en estos juego se recupere el protagonismo para estas mujeres tan queridas por los fans que merecen recuperar el estrellato, o al menos compartirlo con sus colegas masculinos.

La redención de Ozwell Spencer

Uno de los elementos más controversiales de la trama de Resident Evil Requiem es la forma en que presenta al fundador de Umbrella y uno de los más importantes villanos de la saga. En todas las menciones que hacen de él y en sus apariciones previas, Spencer se muestra como un hombre megalomaníaco, egoísta y manipulador (es un billonario después de todo). Incluso al momento de enfrentar su muerte en Resident Evil 5 le oímos quejarse de que «debía haberse convertido en un dios» y mencionar su objetivo de «crear una raza de humanos superiores». Pero en el nuevo juego encontramos a un hombre arrepentido de sus actos que está buscando la forma de redimirse por sus actos.

Esto es definitivamente un ‘retcon’, una alteración de la trama establecida hasta ahora. La idea de que un hombre tan terrible como Ozwell Spencer busque al final de su vida «salvar su alma» no es extraña y encaja con los temas de «segundas oportunidades» que también tienen personajes como Leon y Grace, pero la forma en que contrasta con todo lo que había hecho la saga con el creador de los virus que tantos problemas han causado ha molestado a los fanáticos. Para algunos por la forma en que contradice el canon, para otros porque no creen que Spencer merezca la redención.

La eugenesia que Spencer ha representado hasta ahora —la idea que se puede «mejorar» la humanidad mediante la manipulación genética y reproducción selectiva— tiene sus raíces en ideologías racistas, abilistas y clasistas que creen que «hay personas mejores que otras». Spencer también representaba la crítica que siempre ha hecho la saga contra el poder de las grandes corporaciones. ¿Qué dice de la sociedad el hecho de que ahora se trate de redimir a una persona así? ¿Justo ahora que vemos a los billonarios y sus corporaciones tener más control y poder que nunca en el mundo real?

Otro elemento interesante sobre este versión de Spencer es que en su oficina en el ARK podemos encontrar una pintura de una mujer cargando un bebé (hay dos versiones diferentes de esta pintura, una de espaldas y otra de frente). Todo sugiere que esta pintura es de Miranda, la villana de Resident Evil Village cargando a su fallecida hija Eve. Ya sabíamos que Spencer consideraba a Miranda como su mentor y la admiraba mucho, ¿pero tal vez estaba enamorado de ella?

Hay teorías de que tal vez Eve era hija de Spencer, o que él simplemente hubiera querido tener una familia con ella. La aparición de la pintura sugiere esto y tal vez lo que le hizo decidir salvar a la pequeña Grace cuando era bebé fueron estos deseos de una familiar con su amor perdido.

Los ‘retcon’ no son un elemento extraño para series de videojuegos tan longevas como Resident Evil y de hecho ya hemos visto algunos ejemplos de esto en juegos anteriores. Que Wesker haya sobrevivido al incidente de la mansión en el primer juego para aparecer en Code: Veronica es uno de ellos. Si Capcom en realidad llega a hacer un remake de RE5, seguramente veremos cómo alteran su trama para encajar con esta nueva idea.

El legado de Resident Evil

Ya se ha escrito mucho sobre la forma en que Resident Evil Requiem «rinde homenaje a los anteriores juegos de la saga». Esto no es solo porque combina los estilos de ‘survival horror’ de los primeros juegos de la serie con los de ‘action horror’ que vinieron después, sino por la forma en que revisita lugares, temas y conceptos de juegos anteriores. El ejemplo más claro de esto es, por supuesto, Raccoon City y su estación de policía. El juego presenta las ruinas de este edificio con una especie de reverencia por el pasado que tal vez no esté justificada.

Con elementos como esos, Requiem cae en los clichés de las «secuelas legado». Esta es una tendencia —principalmente del cine pero también presente en la literatura y otros medios— a continuar historias más de una década después con nuevos personajes, pero trayendo de regreso a los protagonistas originales y reverenciando o referenciado fuertemente a las historias anteriores. Aunque hay muchas ‘secuelas legado’ buenas, la mayoría son justamente criticadas por apelar exageradamente a la nostalgia y buscar reconocimiento de marca por encima de la calidad narrativa.

En 2025, el crítico de cine Patrick Willems publico dos videoensayos (que pueden ver aquí y aquí, aunque están en inglés) sobre las «secuelas legado» que les recomiendo mucho. Tras verlos es imposible no reconocer que la novena entrega principal de nuestra querida saga de zombis está cometiendo muchos de los pecados de este tipo de cine.

Eso no significa que Resident Evil Requiem no sea un buen juego —personalmente creo que es excelente— pero crea una preocupación sobre el rumbo que va a seguir la serie. Me gusta Leon, pero no quiero verlo protagonizando la mayoría de juegos. Me gusta el estilo de ‘action horror’, pero no cuando su impide que los sistemas de ‘survival horror’ sigan evolucionando.

Un réquiem para Raccoon City

El nombre de este juego tiene un significado muy claro. En la tradición católica, un réquiem es una misa que se hace en honor de los difuntos y muchos fieles creen que las almas solo descansan en paz cuando se les ofrece uno de estos ritos. Réquiem también puede referirse a una composición musical también dedicada a los muertos.

En la historia de Resident Evil Requiem descubrimos que tras el bombardeo de Raccoon City, Las Conexiones manipularon el gobierno de Estados Unidos para mantener una cuarentena que les permitió seguir usando las instalaciones de Umbrella en la ciudad para almacenar y vender armas biológicas. La influencia de esta organización sobre ese país era tan grande que lograron que abandonara el tratado contra la proliferación de armas biológicas y manipular la rama norteamericana de la BSAA para sus propios objetivos (esto explica porque la BSAA estaba usando armas biológicas en el final de Resident Evil Village).

La forma en que Zeno y otros miembros de Las Conexiones hablan sobre Estados Unidos como el «centro del mundo» en los documentos que encontramos parece una crítica al ultranacionalismo conservador de ese país y la forma como su gobierno justifica toda clase de acciones y crímenes como «necesarios para la defensa», pero me estoy desviando del tema.

Las acciones de Leon y Grace que liberan a Elpis —la cura definitiva contra los virus de Umbrella— y sacan a la luz la relación de Las Conexiones con el Gobierno de Estados Unidos son el «réquiem» para todas las personas que fallecieron en Raccoon City, un final para esa historia que les permitiría por fin descansar en paz… ¿O tal vez no? En la escena poscréditos del juego vemos operativos de Los Nexos llegar a Raccoon City en busca de algo más y todo indica que Hunk sobrevivió de alguna forma su encuentro con Leon.

Tal vez el destino de esta ciudad es nunca encontrar la paz.

El uso de la palabra Requiem también encaja con un par de elementos religiosos que encontramos en el juego. ARK (arca) —el laboratorio que visitamos en el clímax— es una referencia a la historia bíblica del Arca. Según el Génesis, un hombre llamado Noé puso una pareja de cada especie animal en el arca para salvarlos de una inundación que acabó con el mundo. En el juego, Las Conexiones tomaron control de ARK para salvaguardar los virus y armas biólogicas de Umbrella de la destrucción que iba a causar el misil que acabó con la ciudad. Para completar la referencia, la inteligencia artificial a cargo de la instalación se llama NO-AH (Noé).

Pero hay otra razón más sencilla y curiosa por la que Resident Evil 9 se llama así. En japonés, ‘réquiem’ se pronuncia ‘rekyūn‘, lo cual suena muy similar al número 9 — kyū — en ese idioma.

Concluyendo (¡Por fin!)

Gracias por leer este largo ensayo. Como dije en un comienzo, la historia de Resident Evil Requiem es muy directa y su ‘lore’ está bien resumido en el mismo juego y eso hace que una explicación de su trama no sea realmente necesaria. Pero como vieron, es un juego lleno de detalles, temas interesantes y semillas para discusiones que realmente valía la pena traer a la luz.

Este no es un simple juego sobre muertos vivientes, es una interesante reflexión sobre los arrepentimientos que cargamos del pasado y las cosas que hacemos para redimirnos. Sobre la corrupción y la codicia que hacen que los males perduren y sobre la forma en que tenemos que confiar en los demás para que nos ayuden a soportar el peso de todo ello. Realmente se siente como un cierre a la larga historia que comenzó hace treinta años y tengo mucha curiosidad por saber qué caminos seguirá la franquicia.