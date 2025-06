La historia de terror de Still Wakes The Deep continúa en la expansión Siren’s Rest

Uno de los pocos problemas que encontramos en uno de los mejores juegos de terror de 2024 es que nos dejó con ganas de más. La tragedia de la plataforma petrolera Beira D en 1975 nos dejó con muchas preguntas y algunas de ellas podrían recibir respuesta muy pronto. El estudio The Chinese Room y la desitribuidora Secret Mode revelaron que el excelente juego Still Wakes The Deep, triple ganador de los premios BAFTA, tendrá una expansión o DLC de pago llamada Siren’s Rest que se pondrá a la venta muy pronto.

Pueden ver el tráiler de la expansión a continuación. Recuerden que este es un juego de aventura con elementos de sigilo y algunos acertijos. No esperen mucha acción ni disparos.

Como se pudieron dar cuenta por el video, la historia de este DLC se desarrolla una década después de los eventos del juego principal, en 1986. Controlamos a una mujer llamada Mhairi, líder de un equipo de buceo que se sumerge en el mar del norte para explorar los restos de la plataforma petrolera y poder dar respuestas a las familias de los desaparecidos. Por supuesto, va a encontrar el horror que Caz McLeary enfrentó diez años antes.

La expansión Siren’s Rest para Still Wakes The Deep saldrá al mercado el miércoles 18 de junio de 2025 para todas las plataformas en las que salió el juego principal — PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Tendrá un precio de $16.800 pesos colombianos en PC y Xbox y $12.99 dólares estadounidenses (54. 200 pesos).