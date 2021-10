La historia del Team Orochi en KOF XV explica por qué Shermie, Yashiro y Chris siguen vivos

Los fanáticos de The King of Fighters nos emocionamos mucho cuando descubrimos que los miembros del Team Orochi — Yashiro, Shermie y Chris — estarían de regreso en KOF XV. Pero una vez pasó la emoción, comenzaron las preguntas: ¿Por qué están vivos estos personajes? ¿Acaso no murieron en KOF 97?

Afortunadamente, SNK publicó la historia oficial del Team Orochi en KOF XV y explica por qué estarán presentes en el nuevo torneo.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The King of Fighters ’97.

Aunque también pudimos jugar con este trio de personajes en KOF 98 y KOF 2002, su última aparición canónica fe en The King of Fighters 97. En ese juego se reveló que Shermie, Yashiro y Chris, que formaban el New Face Team, eran en realidad miembros del clan de Orochi y que el mismo Chris era la reencarnación del dios serpiente. Al ser sellado de nuevo por Kyo Kusanagi, Iori Yagami y Chizuru Kagura, los tres rivales desaparecieron y fueron dados por muertos.

En la historia del renombrado ‘Team Orochi’ formado por Yashiro, Chris y Shermie en KOF XV se revela que los tres se encontraban «en un lugar de oscuridad infinita». Permanecieron allí mucho tiempo, hasta que un torrente de manos espectrales apareció a través de una fisura y los arrastro al mundo de los vivos.

Los tres debaten la razón de su regreso. No creen que fuera obra de otro miembro del clan de Orochi e incluso están inclinados a creer que fue la voluntad de Gaia, el mismo planeta. Cuando descubren una foto de Shun’ei en una revista y reconocen las manos espectrales que controla, deciden participar en el nuevo torneo KOF para enfrentarlo y descubrir la verdad sobre su resurrección.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

