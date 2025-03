La huida es el modo de extracción de Fortnite, estará disponible por tiempo limitado

Los títulos multijugador de extracción —en los que varios equipos de jugadores se enfrentan por quedarse con un objetivo y luego llevarlo a un lugar específico para escapar— están de moda desde hace algunos años gracias a títulos como Escape from Tarkov, Dark and Darker y Hunt: Showdown. Hasta Call of Duty agregó un modo de juego de este tipo y no extraña que nuestro ‘battle royale’ favorito se haya demorado tanto en tener uno. Fortnite por fin agregó el modo de juego de extracción ‘La Huida’ con su actualización del 11 de marzo de 2025. Estará disponible por tiempo limitado.

En esta modalidad, que llegó junto a otras novedades como las tarjetas de acceso de bandidos, tenemos que conseguir una de cuatro llamas de cristal mapa en un dúo o en un escuadrón de cuatro jugadores. Pero obtenerla es solo el comienzo. Tenemos que llevarlas a una de las tres camionetas de extracción de la isla con el problema añadido de que llevar una joya hace que nos movamos más lento y que los demás jugadores nos vean en el mapa. Afortunadamente, tener una joya también otorga recuperación de vida y escudo con el tiempo.

Los ganadores de una partida del modo de juego Fortnite: La huida serán los primeros tres equipos que lleguen a una camioneta para hacer la extracción de una llama de cristal. También pueden ganar al estilo Batalla campal: eliminando a los demás equipos.

La huida está disponible con construcción y Cero construcción, sin rango o en modo Clasificatoria. Solo estará disponible hasta el martes 1 de abril de 2025, pero si resulta ser popular no descartamos que pueda estar de vuelta en el futuro, incluso como un modo permanente.

Si quieren saber más sobre este modo de juego por tiempo limitado, visiten el blog oficial de Fortnite.