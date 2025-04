La IA acabaría con todos los desarrolladores de juegos en 50 años, de acuerdo con director de NieR: Automata

Durante una entrevista para promocionar su próximo juego, The Hundred Line: Last Defense Academy, Yoko Taro habló sobre la implementación de la tecnología de IA en el desarrollo de videojuegos y cómo cree que impactará en el futuro a las industrias creativas.

«Creo que la IA dejará a todos los creadores de videojuegos sin trabajo. En 50 años, los creadores de videojuegos podrían ser tratados como bardos», declaró el director de NieR: Automata a Famitsu.

«Creo que en un futuro próximo, pasaremos de una era en la que tenemos que imitar el estilo de nuestros creadores favoritos a una era en la que podremos generar nuestros escenarios favoritos», afirmó Taro.

Teóricamente la IA determinará las preferencias de los usuarios y generará ramificaciones de rutas que querrán leer. Las capacidades de recomendación seguirán mejorando. El director de Kingdom Come: Deliverance 2, Daniel Vávra, declaró recientemente que espera que la IA ayude a acelerar el proceso de creación de videojuegos, ya que tiene «más ideas que tiempo».

Al igual que en otras industrias creativas, la IA generativa se ha convertido en un tema controversial en los videojuegos. Muchos expresan su preocupación por la posible pérdida de empleos y el definitivo plagio generalizado. El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, declaró recientemente que no solo cree que la IA no provocará pérdidas de empleos, sino que también podría generar un aumento de ellos. También afirmó que no se le ocurría ninguna nueva medida de protección necesaria para los desarrolladores.

El director de Split Fiction y It Takes Two, Josef Fares, cree que los desarrolladores deberían trabajar con la IA en lugar de oponerse a ella, calificándola de «algo aterrador y muy emocionante».