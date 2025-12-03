«La IA eventualmente va a devorarse a sí misma, como el síndrome de las vacas locas», afirma cofundador de Rockstar Games

El cofundador de Rockstar, Dan Houser, ha estado concediendo varias entrevistas últimamente, y uno de los temas que surge en sus charlas con frecuencia es la IA y su impacto tanto en los videojuegos como en el mundo en general. A diferencia de algunos grandes ejecutivos de la industria de los videojuegos, Houser se muestra escéptico sobre cómo la IA generativa cambiaría las cosas en el futuro.

En declaraciones a Virgin Radio UK, Houser –cofundador, productor y escritor de la gran mayoría de juegos de Rockstar Games hasta 2020, cuando se retiró de la compañía–, compara el crecimiento de la IA con el brote de la enfermedad de las vacas locas, que azotó el Reino Unido en las décadas de 1980 y 1990.

«La IA acabará destruyéndose a sí misma, porque, según tengo entendido –y es bastante superficial–, los modelos buscan información en internet, pero internet se llenará cada vez más de información generada por los modelos. Es como cuando alimentamos a las vacas con vacas y contrajimos la enfermedad de las vacas locas».

Houser también tiene algunas críticas bastante negativas sobre quienes impulsan la IA en el mundo.

«La humanidad está siendo arrastrada en una dirección por cierto grupo de personas, que quizá no sean humanos completamente desarrollados. Algunas de estas personas que intentan definir el futuro de la humanidad, la creatividad o lo que sea que use IA, no son las más humanas ni creativas. Así que, en cierto modo, están diciendo: ‘Somos mejores humanos que ustedes’. Obviamente, no es cierto».