Videojuegos

«La IA eventualmente va a devorarse a sí misma, como el síndrome de las vacas locas», afirma cofundador de Rockstar Games

Un uróboros de "creatividad".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El cofundador de Rockstar, Dan Houser, ha estado concediendo varias entrevistas últimamente, y uno de los temas que surge en sus charlas con frecuencia es la IA y su impacto tanto en los videojuegos como en el mundo en general. A diferencia de algunos grandes ejecutivos de la industria de los videojuegos, Houser se muestra escéptico sobre cómo la IA generativa cambiaría las cosas en el futuro.

En declaraciones a Virgin Radio UK, Houser –cofundador, productor y escritor de la gran mayoría de juegos de Rockstar Games hasta 2020, cuando se retiró de la compañía–, compara el crecimiento de la IA con el brote de la enfermedad de las vacas locas, que azotó el Reino Unido en las décadas de 1980 y 1990.

- Publicidad -

«La IA acabará destruyéndose a sí misma, porque, según tengo entendido –y es bastante superficial–, los modelos buscan información en internet, pero internet se llenará cada vez más de información generada por los modelos. Es como cuando alimentamos a las vacas con vacas y contrajimos la enfermedad de las vacas locas».

Houser también tiene algunas críticas bastante negativas sobre quienes impulsan la IA en el mundo.

«La humanidad está siendo arrastrada en una dirección por cierto grupo de personas, que quizá no sean humanos completamente desarrollados. Algunas de estas personas que intentan definir el futuro de la humanidad, la creatividad o lo que sea que use IA, no son las más humanas ni creativas. Así que, en cierto modo, están diciendo: ‘Somos mejores humanos que ustedes’. Obviamente, no es cierto».

Después de GTA London, es improbable que Grand Theft Auto vuelva a salir de Estados Unidos
Red Dead Redemption ya es un juego nativo para PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 –además de un ‘port’ para móviles–
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Red Dead Redemption ya es un juego nativo para PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 –además de un ‘port’ para móviles–
No hay comentarios

Lo último

Códigos activos de Uma Racing
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de FNAF: Eternal Nights
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de Dueling Grounds
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Videojuegos
Roblox Empire Ants Códigos
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Videojuegos