Videojuegos

La IA llevaría a videojuegos además de no originales, injugables, de acuerdo con Masahiro Sakurai

El Slop es real.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Masahiro Sakurai, diseñador de videojuegos responsable de Super Smash Bros. y Kirby, volvió a demostrar su preocupación ante los crecientes desafíos que implica crear juegos originales, advirtiendo que el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial o IA podría derivar en una industria saturada de títulos injugables. Sakurai siempre ha defendido la originalidad en el diseño de videojuegos, a pesar que estos mismos no se manifiesten del mismo modo en las ventas, señalando que «una industria que pierde su originalidad terminará sufriendo una muerte lenta.»

En una entrevista reciente, Sakurai habló sobre la filosofía de diseño detrás de Super Smash Bros. y Kirby, reconociendo que generar ideas originales y transmitir su atractivo a los demás se ha vuelto una tarea cada vez más compleja. Señaló que muchos juegos actuales se describen por su parecido con otros títulos ya existentes, lo cual responde a lo que el público ya sabe que desea. La verdadera originalidad, sin embargo, implica crear algo que los jugadores aún no saben que quieren.

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Masahiro Sakurai

Hoy en día, muchos juegos se definen como ‘estilo X’ o se comparan con otros ya existentes; es decir, ofrecen algo que el público ya busca. Pero la originalidad exige crear algo que no sea precisamente lo que la gente está buscando, y hacerlo de forma deliberada. Es un desafío enorme».

Sakurai también expresó su inquietud ante la posibilidad de que el uso creciente de la IA dificulte aún más que los juegos originales logren destacar. Es probable que el volumen de lanzamientos siga creciendo a medida que la IA facilite la creación de videojuegos, muchos de los cuales podrían tener dificultades para ofrecer algo verdaderamente novedoso.

Aunque 21.000 títulos [lanzados anualmente en Steam] ya es una cifra elevada, creo que no hará más que aumentar de ahora en adelante, ya que se utilizará la IA para producirlos en masa. La mayoría terminarán siendo injugables y habrá tantos que resultará imposible llevar un seguimiento o siquiera comprenderlos. En el caso de estos juegos creados con IA, la inmensa mayoría serán copias directas de títulos que ya hemos visto antes».

Una gran mayoría son juegos de puzles, un tipo de imitación que resulta muy fácil de realizar mediante IA. Y aunque la IA sea capaz de generar este tipo de obras, por ejemplo, analizando la atmósfera de títulos de Fumito Ueda, como Ico o Shadow of the Colossus, para crear algo similar, jamás podría concebir lo que el propio Ueda creará en el futuro.

Las palabras de Sakurai cobran especial relevancia en un momento en el que compañías como Level-5 y Capcom –y Yuji Horii— se inclinan hacia la IA generativa e instrumental, mientras que otros como Konami o Nintendo se plantan en su contra defendiendo a los creativos desarrolladores humanos. Mientras tanto, los estudios indies cancelan sus demos para que no los roben con IA antes que el juego salga al mercado.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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