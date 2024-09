La insinuada colaboración entre Stellar Blade y NieR: Automata es una realidad

El pasado mes de abril, Kim Hyung Tae, director ejecutivo de Shift Up Corporation, aseguró que Stellar Blade no tendría microtransacciones, con una excepción teórica. Tae explicó que la excepción sería una colaboración paga con la IP de otra compañía. Nosotros supusimos que se trataría de NieR: Automata, después de todo no era tan difícil ver esas dos propiedades reunidas. Durante el más reciente State of Play, su distribuidor Sony Interactive Entertainment confirmó la colaboración.

Si bien la colaboración no estaba definida en aquel momento, era cuestión de tiempo dada la costumbre de 2B a hacer colaboraciones con media industria. Por el momento no hay confirmación de cómo se llevará a cabo en Stellar Blade. Lo más probable es que se trate de una ‘skin’ de 2B para Eve y un escenario inspirado en NieR: Automata. Igualmente se desconoce la fecha de salida en 2024 de dicho contenido descargable.

Además de eso, Stellar Blade recibirá una actualización con el ‘modo foto’ que permitirá elegir poses favoritas, expresiones y filtros para crear la captura perfecta. La banda sonora del juego con hasta 180 pistas, está también disponible en servicios de ‘streaming’.

Stellar Blade se puede encontrar solo para PlayStation 5.