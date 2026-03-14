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La inspiración destructiva de Donkey Kong Bananza fue tan atrás como hasta Super Mario Bros.

Que la base de Donkey Kong Bananza sea el juego original de Super Mario y su última aventura en 3D, conecta más el espíritu de desarrollo de Nintendo.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Durante la Game Developers Conference 2026, Kenta Motokura, productor y jefe del Nintendo EPD Production Group No. 8, habló sobre la influencia que llevaría a la creación de Donkey Kong Bananza ante cientos de desarrolladores de videojuegos y otros asistentes en el Moscone Center, de acuerdo con Stephen Totilo de Gamefile. Para Motokura, fue el icónico primer nivel subterráneo de Super Mario Bros., el mundo 1-2.

Mientras Motokura y su equipo desarrollaban Super Mario Odyssey para Switch lanzado en 2017, consideraron la posibilidad de implementar una roca destruible. La roca se agrietaría al ser golpeada y el objeto virtual cambiaría de aspecto poco a poco, a medida que Mario la destrozaba con un martillo. Motokura no estaba seguro de que esto fuera suficiente. Dijo que recordaba el icónico primer nivel subterráneo de Super Mario Bros.

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«Me encanta esta escena desde niño. Puedes interactuar con casi todo en la pantalla y, dependiendo de cómo lo hagas, hay varias maneras de avanzar», señaló.

Donkey Kong Bananza Super Mario Bros

Los jugadores saben que se pueden romper bloques de ladrillos azules en ese nivel e incluso agrietar el techo para encontrar un atajo superior. Los ingenieros de Super Mario Odyssey, con la necesidad de idear una forma más impactante de destrucción, concibieron una nueva manera de que la roca rompible funcionara. En la versión final de Odyssey, el jugador puede lanzar un martillo a un trozo específico de roca amarilla y desgastarla. Las subsecciones cúbicas se destruyen poco a poco.

Este enfoque entusiasmó tanto a Motokura, que sugirió un diseño de juego donde, en lugar de que el personaje interactuara con un punto específico de un objeto virtual, pudiera interactuar con una superficie, afectando a múltiples puntos. Eso ayudó a impulsar el desarrollo de Donkey Kong Bananza para Nintendo Switch 2. El juego fue desarrollado por un equipo de Nintendo especializado en juegos de Super Mario en 3D. Donkey Kong puede destrozar el terreno de enormes mundos en 3D, atravesando paredes, excavando, arrancando rocas de las colinas y lanzándolas a los enemigos.

Por eso es tan interesante poder afirmar que tanta libertad creativa, sigue teniendo sus raíces en el histórico pasado de la compañía y en el videojuego que marcó un nuevo y fructífero mundo para Nintendo hace más de 40 años.

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Super Bananza

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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