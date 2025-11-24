Videojuegos

La intro animada de Marvel Cosmic Invasion muestra los villanos que enfrentaremos en el juego

Los más malvados del universo Marvel.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Falta muy poco para el lanzamiento de uno de los juegos qué más esperábamos de este año que está a punto de terminar. Como fanáticos que somos de los cómics, estamos muy ansiosos por jugar Marvel Cosmic Invasion y la corta espera es aligerada por la reciente revelación de la intro animada del juego. Esta no solo muestra algunos de los héroes que vamos a controlar, sino los villanos que debemos derrotar como jefes de las diferentes fases.

Pueden verla a continuación. Nos encanta la forma en que usa los colores para homenajear el inmortal estilo de Jack Kirby.

Como ya sabemos, los personajes controlables de este título —y que podemos ver en el video— son Iron ManPhoenix, Beta Ray Bill, Black Panther, Capitán America, Cosmic Ghost Rider, Nova, Phyla-Vell, Rocket Raccoon, She-Hulk, Spider-Man, Storm, Silver Surfer, Venom y Wolverine.

Pero las revelaciones son algunos de los villanos que vamos a enfrentar en Marvel Cosmic Invasion y cuya presencia es revelada en este video: los Chitauri, Sentinelas, Galactus, Thanos, MODOK, Sauron, Taskmaster y Annihilus, que presumiblemente será el jefe final.

Además de estos, también sabemos que enfrentaremos al Molde Maestro y a Beetle, aunque no aparecen en el video.

Marvel Cosmic Invasion saldrá para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, plataforma Xbox (Game Pass desde el día 1) y para PC mediante Steam el lunes 1 de diciembre de 2025.

