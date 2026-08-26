La jugabilidad de Spine es como una fantasía de acción ‘Gun Fu’ que combina John Wick con Sifu

Ahora que pudimos ver un nuevo tráiler de jugabilidad del llamativo Spine durante la presentación Future Games Show en Gamescom podemos contarles que estuvimos charlando por videollamada con algunos miembros del equipo de desarrollo del juego. Nos hablaron de las inspiraciones detrás de su estética, de su jugabilidad y quedamos gratamente impresionado con lo que nos mostraron.

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Si no han visto aún el nuevo tráiler de jugabilidad de este título, pueden encontrarlo a continuación.

En Spine vamos a controlar a Redline, una artista callejera que está buscando a su hermano, el cual fue secuestrado por agentes del régimen autocrático creado por una inteligencia artificial. Para enfrentar a sus enemigos en este mundo ciberpunk, está equipada con un ‘Spine’: un implante de combate consciente con mente propia que le da reflejos sobrehumanos y le permite combatir con mucho estilo.

Viendo los videos con sus enfrentamientos a tiros a corta distancia es claro que la inspiración detrás de la acción del juego son las películas de John Wick. Los desarrolladores lo confirmaron y agregaron que otras influyeron en el diseño de los combates son los filmes de John Woo (A Better Tomorrow, Hard Boiled) películas de ‘gun kata’ como Equilibrium y las película de acción dosmileras con protagonistas femeninas como Ultraviolet.

Este sistema de combate llamado ‘Freeflow combat’, que visualmente nos recordó mucho a Sifu pero con armas de juego en el que cada acción da lugar a la siguiente para mantener la acción fluida. Tiene ataques direccionales, un vistoso sistema de parry y esquiva, ataques ambientales y una cámara de combate especial que buscar mantenerse cerca de la protagonista y ofrecer la visión más cinematográfica posible de la acción.

En cuanto a la trama, tenemos una tradicional distopia ciberpunk representada en Tensor City controlada por la tiranía corporativa, la vigilancia constante y una clasificación social impulsada por la inteligencia artificial que determina el valor de cada vida humana. La historia está un poco más desarrollada en el cómic webtoon Spine: Bullet Dancers que pueden leer gratis siguiendo ese enlace.

Spine llegará a Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el tercer trimestre de 2027.