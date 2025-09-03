La Krasue y Vee: habilidades, ventajas y fecha de las nuevas asesina y superviviente de Dead by Daylight

En esta ocasión, el horror viene desde Tailandia. Ya revelaron oficialmente a La Krasue y a Vee Boonyasak como la nueva asesina y la nueva superviviente del próximo capítulo de Dead By Daylight, así que vamos a conocer sus habilidades, ventajas (‘perks’) y la fecha en que se unen al juego con el Capítulo 37: Gracia Siniestra.

Nueva Asesina – La Krasue

La Krasue tiene el poder especial Carne descarnada. Se separa de su cuerpo y controlamos su cabeza flotante con los órganos colgando detrás. También puede causar el efecto Sanguijuelado en los Supervivientes. Está inspirada en los fantasmas de la mitología del sudeste de Asia.

Habilidades

Entretejido corporeo – Al presionar el botón de Habilidad 1 alternamos entre la Forma de Cuerpo y la Forma de Cabeza.

La Forma de Cuerpo tiene un Radio de Terror de 32 metros.

La Forma de Cabeza tiene un Radio de Terror de 40 metros. Es más rápida pero no puede romper palés y no obtiene el efecto de estado Furia.

Látigo intestinal – En Forma de Cabeza presionamos el botón de Ataque para golpear con los órganos internos. Los Supervivientes afligidos con Sanguijuelado pueden ser dañados por Látigo Intestinal. y los golpes les llenan parcialmente el Medidor de Sanguijuela hasta Sanguijuelado I.

Regurgitar – En Forma de Cuerpo mantenemos presionado el botón de Poder para cargar Regurgitar. Cuando esté cargado, presionamos el botón de Ataque para escupir una Glándula Sanguijuela. esta llena por completo el Medidor de Sanguijuela de un Superviviente hasta Sanguijuelado I.

Vuelo Precipitado – En Forma de Cabeza podemos mantener presionado el botón de Poder para impulsarnos por el aire.

Efecto: Sanguijuelado – Al golpear a un Superviviente con Látigo Intestinal y Regurgitar aumenta el Medidor de Sanguijuela. Cuando el medidor se llena, el Superviviente queda afligido con el efecto ‘Sanguijuelado’.

Sanguijuelado I: El Medidor de Sanguijuela se llena automáticamente con el tiempo hasta Sanguijuelado II.

Sanguijuelado II: El Superviviente queda afligido con Roto. Si está sano, pasa a estar herido.

Los Supervivientes pueden comer el nuevo objeto especial Hongo Luminoso para disminuir el Medidor de Sanguijuela con el tiempo. Ser golpeado termina el efecto.

Ventajas

Voraz – Cada vez que colguemos a un Superviviente por primera vez obtenemos un ficha de Voraz (máximo cuatro). Cuando tenemos cuatro fichas, todos los Supervivientes gritan y quedan Expuestos durante 40/50/60 segundos.

Ojo Errante – Cada vez que empecemos a perseguir a un Superviviente, se revelan las auras de todos los demás Supervivientes heridos dentro de 16 metros durante cinco segundos. Esta ventaja tiene un tiempo de reutilización de 40/35/30 segundos.

Maleficio: Obertura de la Perdición – Genera un Tótem de Maleficio que maldice el generador más lejano y revela su aura en amarillo. Cuando un Superviviente repara el generador maldito durante cinco segundos, obtenemos Indetectable y nuestro Radio de Terror se aplica al generador por 20/25/30 segundos. Cuando el generador maldito es reparado, el siguiente generador más lejano queda maldito.

Nueva Sobreviviente – Vee Boonyasak

Ventajas

Vida en la Ruta – Mientras estemos heridos (no Rotos) y reparando un generador, obetenemos una ficha por cada prueba de habilidad buena normal superada. Con 8/7/6 fichas, gastamos todas las fichas y obtenemos un 100% de velocidad de curación hasta que dejemos de curar. Perdemos dos fichas cuando fallamos una prueba de habilidad normal.

¡Uno, dos, tres cuatro! – Al presionar el botón de Habilidad 2 mientras está de pie e inactiva, entra en estado de “Actuación” por 15 segundos y potencia a los Supervivientes dentro de 16 metros. Durante Actuación, Vee debe completar varias pruebas de habilidad. El efecto dura 90 segundos si la actuación se completa.

Aumenta las probabilidades de obtener pruebas de habilidad de curación y reparación en un 20%. Cuando la habilidad se cancela o la actuación termina, entra en tiempo de reutilización de 110/100/90 segundos.

Prueba fantasma – Mientras tengamos Agotamiento, las marcas de rastro desaparecen un 50% más rápido. Nos recuperamos de Agotamiento un 5/7.5/10% más rápido.

¿Cuándo llegan La Krasue y Vee a Dead By Daylight?

El servidor de pruebas de las versión 9.2.0 ya está disponible en PC y gracias a eso ya podemos probar a los nuevos personajes. Aunque aún no es oficial, todo apunta a que la actualización de Dead By Daylight con el nuevo capítulo 37: Gracia Siniestra, la nueva asesina La Krasue y la nueva Superviviente Vee estaría lista el martes 23 de septiembre de 2025.

Debemos notar que en esta ocasión la PTB o servidor de pruebas estuvo lista un miércoles en lugar del tradicional martes, así que es posible que la actualización se demore un día más: el miércoles 24 de septiembre.