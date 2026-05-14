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La largamente esperada skin de Adam Smasher de Cyberpunk 2077 ya tiene fecha de lanzamiento en Fortnite y se puede conseguir «gratis»

Nos vengaremos por lo que le hizo a Rebecca.

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Ya hay un par de atuendos sacados del juego Cyberpunk 2077 en Fortnite —V y Johnny Silverhand— pero desde hace casi un año los informantes están «confirmando» que hay una tercera skin en camino: Adam Smasher. A pesar de estar más que confirmado, su lanzamiento fue largamente aplazado pero ya está listo para salir. Incluso hay una forma de conseguirlo «gratis», pero ya verán por qué entrecomillamos esa palabra.

Epic Games finalmente confirmó que este atuendo se pondrá a la venta tras la actualización de la tienda de Fortnite el jueves 14 de mayo de 2026 junto con la mochila reto ‘Cañón de hombro de Adam Smasher’. A continuación pueden ver su ‘render’ oficial.

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Pero si quieren conseguirlo sin pagar extra y estaban planeando comprar Cyberpunk 2077 para PC, deben saber que esta skin y su mochila retro se otorgarán gratis a todos los usuarios que compren el juego en Epic Games Store a partir del 14 de mayo de 2026. Ahora saben por qué habíamos puesto la palabra «gratis» entre comillas.

Esto es parte de las promociones que tiene Epic Games de regalar skins para Fortnite al comprar ciertos juegos en su tienda para tratar de aumentar las ventas de la frustrada competidora de Steam. Resident Evil Requiem es parte de dichas ofertas.

La verdad es que odiamos un poco a Adam Smasher por haber acabado con nuestro personaje favorito del ‘anime’ Cyberpunk 2077: Edgerunners, así que no nos interesa conseguir su skin en Fortnite.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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