La línea de tiempo de Zelda ya había separado a BotW / TotK de todo lo demás, pero el remake de Ocarina of Time la vuelve a cambiar

Hace unos años Nintendo estableció que ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom son parte de la línea de tiempo tradicional de The Legend of Zelda. Por lo tanto, no pueden ser ubicados en ninguna parte de lo explícitamente manifestado en Hyrule Historia como la fuente oficial y sus tres ramificaciones. La cronología de The Legend of Zelda ha sido actualizada tras la presentación oficial del ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 y con esto se mueven una vez más los cimientos del ‘lore’ alrededor de la leyenda de Zelda.

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La línea de tiempo de Zelda siempre ha sido un tema de debate entre los fanáticos y seguidores de la saga de Link. Hyrule Historia canonizó los juegos en un orden específico y desde entonces los nuevos se han ido reubicando en la misma cronología, con excepción de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y los dos últimos ‘spin-off’ en la línea Hyrule Warriors.

Nintendo actualizó el sitio web oficial japonés del ‘remake’ de Ocarina of Time. Es aquí donde entra en juego la actualización de la línea de tiempo. Además de la «fundación del Reino de Hyrule» tras Skyward Sword, ahora también aparece la «fundación del Reino de Hyrule» justo antes de la ‘Guerra del destierro’. Los acontecimientos mostrados en Tears of the Kingdom con el rey Rauru de la raza Zonai, correspondían a la primera fundación de Hyrule. ¿Es este el mismo Hyrule que vimos en The Minish Cap y Four Swords, antes de Ocarina of Time?

Según la cronología actualizada, tal parece que el rey Rauru llevó a cabo la segunda fundación de Hyrule. Los juegos de la era Wild aparecen clasificados ahora como un epílogo compartido, es decir, el desenlace de todas las líneas temporales en lugar de formar parte de un canon independiente.

En cuanto al ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el diseño de patrones de los Sheikah de la era Breath of the Wild aparece en la armadura de Impa. Algunos Kokiri como Mido, lucen ahora tatuajes blancos en los brazos que se asemejan mucho a los que lleva la reina Sonia en Tears of the Kingdom.

Ya veremos cómo todo esto toma forma y la extensa línea de tiempo se reunifica, cuando el ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegue a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre del 2026.