La mayoría de juegos físicos de terceros para Switch 2 en Japón son cartuchos de descarga

Los cartuchos de descarga de juegos o Game-Key Card, es la forma en que Nintendo Switch 2 da acceso a algunos juegos –sin atarlos a una cuenta– con la necesidad de tener insertado el cartucho, pero sin incluir todo el ‘software’ en una tarjeta de mayor tamaño. Excepto en el caso de ‘first parties’, juegos de la línea Nintendo Switch 2 Edition o Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red (64 GB), mismos brujos de The Witcher 3 y expansiones en un solo cartucho de Switch. En el caso de Japón, los distribuidores comerciales están dejando ver algunos de estos juegos de terceros y la mayoría son parte de estos cartuchos de descarga.

«Las tarjetas de clave de juego se diferencian de las tarjetas de juego normales porque no contienen todos los datos del juego», señala Nintendo. «En cambio, la tarjeta de clave de juego es la ‘clave’ para descargar el juego completo a tu consola a través de internet. Una vez descargado, puedes jugar insertando la tarjeta en tu consola e iniciándola como si fuera una tarjeta física estándar». En otras palabras, actúan igual que un disco óptico Blu-ray de plataformas colegas.

La tienda en línea japonesa Yodobashi (vía VGC) confirma que de los 11 nuevos juegos de terceros para Switch 2 que actualmente figuran en el sitio con su respectiva portada, todos tienen un logotipo en el frente de la caja que los designa como Game-Key Cards (un rectángulo negro en la parte inferior izquierda). La lista completa de juegos del de la tienda que tienen el logotipo de la Game-Key Card en su empaque es:

Bravely Default: Flying Fairy

Daemon X Machina: Titanic Scion

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

Raidou Remastered

Shine Post: Be Your Idol!

Sonic X Shadow Generations

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster

Survival Kids

Yakuza 0: Director’s Cut

De los juegos de terceros listados en la tienda, solo dos títulos, Rune Factory: Guardians of Azuma y Story of Seasons: Grand Bazaar no son Game-Key Cards. Sin embargo, no son juegos completos para Switch 2, sino ediciones para Switch 2 de juegos estándar de Switch, que incluyen tanto el juego de Switch 1 en el cartucho como la actualización de mejora para Switch 2.

Todavía no se conoce si todos estos juegos también serán Game-Key Cards en Occidente. Por su parte, Street Fighter 6 y Bravely Default: Flying Fairy serán cartuchos de descarga ara Switch 2 por estos lados, pero el tiempo dirá si esto también sucederá con las versiones occidentales de los demás juegos de la lista mencionada.