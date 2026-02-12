Videojuegos

La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende hasta el desarrollo de Ruby / Sapphire para Game Boy Advance

Mucha agua, más creación.

Por un lado de la prensa ya tuvimos oportunidad de jugar Pokémon Pokopia durante un evento de Nintendo en Nueva York. En una entrevista de VGC con Shigeru Ohmori de Game Freak en la ciudad de Tokio, se dieron a conocer detalles adicionales del anticipado simulador de vida codesarrollado por The Pokémon Company y Koei Tecmo. Ohmori habló sobre el proceso de llegar al concepto de Pokopia y cómo sus comienzos en la franquicia influyeron.

«Cuando trabajaba en Pokémon Scarlet / Violet, buscaba constantemente nuevas posibilidades para Pokémon. Me recordó a cuando empecé con Ruby / Sapphire, creando esos hábitats y conociendo a los Pokémon por primera vez. Eso me llevó a crear el prototipo de este juego [Pokopia, señala Ohmori, quien inició a trabajar en la franquicia como uno de los diseñadores principales y de mapas en Pokémon Ruby / Sapphire, seguido por los ‘remakes’ Pokémon LeafGreen / FireRed. Es decir que la geografía de la región Hoenn se debe en parte a él.

Cuando creaba el mapa, que por aquel entonces era 2D, cubría con hierba los lugares donde aparecerían los Pokémon. Esa sensación de que aparecieran Pokémon al crear el hábitat me resultó muy interesante, y es algo que atesoro».

Esta importante sensación influyó en Pokopia en el sentido que los jugadores básicamente deben crear hábitats para atraer Pokémon y así conocer más especies. La construcción de la Base secreta en Ruby /Sapphire y sus ‘remakes’ para 3DS, también es una de las mecánicas favoritas de Ohmori.

«Me gustaría ampliar los juegos de Pokémon en general, más allá de los combates. Buscaré nuevas posibilidades para hacerlo», asegura el longevo desarrollador.

Junichi Masuda y Shigeru Ohmori en la promoción de Omega Ruby / Alpha Sapphire.

Takuto Edagawa, director de Pokémon Pokopia, afirma que «Todo lo que hace el juego se ha seleccionado cuidadosamente a partir de la historia ya existente, para asegurarnos de no romper con el canon de Pokémon«. De ahí que un saco de boxeo es indispensable para atraer a un Hitmonchan o una caña de pescar para atraer a un Magikarp. Es importante informarse y actualizarse sobre los gustos y disgustos de los Pokémon antes de viajar a Pokopia.

Pokémon Pokopia llega a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de marzo.

