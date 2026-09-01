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La mitología afrobrasileña y el arte en acuarela se unen en Talaka, un bello juego de acción 2D que ya tiene una demo

Un bello roguelike.

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El regreso de Acclaim al mundo de los videojuegos como distribuidora de títulos independientes ha sido bastante interesante. Juegos como Katanaut y Ground Zero Hero nos han llamado mucho la atención, pero no tanto como Talaka, un ‘roguelike’ de acción en 2D desarrollado en Brasil que nos soprendió con un bellísimo arte hecho a mano y una historia sacada de las leyendas africanas.

Aunque este juego aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, ya hay una demo gratis que podemos probar. Esta nos permite jugar hasta encontrar el primer jefe y probar varias de las armas sagradas de los orishas que tendremos disponibles en la versión final. Pueden ver el tráiler a continuación.

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¿Un roguelike en el que obtenemos armas y habilidades de dioses mitológicos? Sí, nosotros también pensamos en Hades pero este es un título muy diferente. La acción de acción y plataformas luce intensa y nos encantan los diseños que dieron a los orishas.

Si quieren probar la demo de Talaka pueden ir a descargarla de la página del juego en Steam.

Como ya dijimos, Talaka todavía no tiene fecha de lanzamiento definida y de momento parece que solo saldrá para PC mediante Steam, pero con suerte saldrá también en consolas en el futuro.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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