La «mixta» controversia con Mixtape, ¿videojuego o película musical levemente interactiva?

El distribuidor de Mixtape, Annapurna Interactive, se pronunció con un GIF a través de redes sociales sobre la polémica surgida en torno a su nuevo juego. Mixtape es una historia del salto a la madurez o ‘coming of age’ sobre tres amigos que se embarcan en una última aventura juntos, antes de que uno de ellos se mude. Muy por el estilo de la película Stand By Me o Cuenta conmigo. Los jugadores reviven diversos recuerdos, con gran protagonismo de la banda sonora licenciada y animación similar al estilo de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

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Zero context here. Just a random gif. pic.twitter.com/sK4R4ojtMr — Annapurna Interactive (@A_i) May 10, 2026

El juego recibió altas críticas de algunos medios, pero la reacción de los jugadores ha sido muy distinta. Algunos coinciden con la crítica en que cuenta una historia interesante y explora nuevos horizontes en el género de las historias de adolescentes, mientras que otros afirman que no lo consideran un juego propiamente dicho, con una interacción muy básica y sin consecuencias por cometer errores. Hay un intenso debate de opiniones entre los jugadores en redes sociales.

Explaining why I, personally, hate Mixtape in just under 3 minutes of totally uninterrupted "gameplay" (Spoilers): pic.twitter.com/UKwEfYFJ74 — Christina Tasty (@ChristinaTasty) May 8, 2026

Una publicación en Twitter/X de Christina Tasty, muestra un segmento del juego sin editar de tres minutos con comentarios. En el vídeo se ve a uno de los personajes corriendo por una escena y Christina afirma que no pulsa ningún botón durante toda la grabación, asegurando que apenas hay acción y que nada tiene consecuencias.

De forma similar, Michael Does Life publicó en la misma red un vídeo de 30 segundos que comienza en la escena donde los tres amigos escapan de la policía en un carrito de supermercado, que baja a toda velocidad por una pendiente. Levanta las manos para demostrar que no usa las manos durante todo el vídeo, diciendo «Ni siquiera tienes que jugar».

Mixtape is absolutely TERRIBLE. It isn’t even a video game. It literally plays itself. Do NOT buy. pic.twitter.com/SADzFs433r — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) May 9, 2026

Algunos más han comentado que la «imaginación» del juego y la historia les cautivó, sobre todo por sentimientos de nostalgia. Otro video desmiente la afirmación de que los jugadores no tienen que hacer nada, mostrando lo que ocurre al no usar el mando durante 30 segundos en un segmento concreto, donde el personaje controlable simplemente se queda quieto. El hecho es que Mixtape roza más el estilo de película –levemente– interactiva que de videojuego tradicional, mientras que la parte independiente queda en dudas ante el presupuesto de licencias por parte de los desarrolladores Beethoven and Dinosaur.

Mixtape está disponible para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.