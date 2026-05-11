Videojuegos

La «mixta» controversia con Mixtape, ¿videojuego o película musical levemente interactiva?

O un video musical de tres horas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El distribuidor de Mixtape, Annapurna Interactive, se pronunció con un GIF a través de redes sociales sobre la polémica surgida en torno a su nuevo juego. Mixtape es una historia del salto a la madurez o ‘coming of age’ sobre tres amigos que se embarcan en una última aventura juntos, antes de que uno de ellos se mude. Muy por el estilo de la película Stand By Me o Cuenta conmigo. Los jugadores reviven diversos recuerdos, con gran protagonismo de la banda sonora licenciada y animación similar al estilo de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

El juego recibió altas críticas de algunos medios, pero la reacción de los jugadores ha sido muy distinta. Algunos coinciden con la crítica en que cuenta una historia interesante y explora nuevos horizontes en el género de las historias de adolescentes, mientras que otros afirman que no lo consideran un juego propiamente dicho, con una interacción muy básica y sin consecuencias por cometer errores. Hay un intenso debate de opiniones entre los jugadores en redes sociales.

- Publicidad -

Una publicación en Twitter/X de Christina Tasty, muestra un segmento del juego sin editar de tres minutos con comentarios. En el vídeo se ve a uno de los personajes corriendo por una escena y Christina afirma que no pulsa ningún botón durante toda la grabación, asegurando que apenas hay acción y que nada tiene consecuencias.

De forma similar, Michael Does Life publicó en la misma red un vídeo de 30 segundos que comienza en la escena donde los tres amigos escapan de la policía en un carrito de supermercado, que baja a toda velocidad por una pendiente. Levanta las manos para demostrar que no usa las manos durante todo el vídeo, diciendo «Ni siquiera tienes que jugar».

Algunos más han comentado que la «imaginación» del juego y la historia les cautivó, sobre todo por sentimientos de nostalgia. Otro video desmiente la afirmación de que los jugadores no tienen que hacer nada, mostrando lo que ocurre al no usar el mando durante 30 segundos en un segmento concreto, donde el personaje controlable simplemente se queda quieto. El hecho es que Mixtape roza más el estilo de película –levemente– interactiva que de videojuego tradicional, mientras que la parte independiente queda en dudas ante el presupuesto de licencias por parte de los desarrolladores Beethoven and Dinosaur.

Mixtape está disponible para PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

🌲

La murga de Annapurna

Fecha, hora, cómo ver y qué mostrarán en la presentación de Silent Hill de febrero 2026
Fecha, hora, cómo ver y qué mostrarán en…
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo…
Wheel World – Reseña
Wheel World – Reseña
LEGO Voyagers: una aventura cooperativa de Light Brick Studio y Annapurna Interactive
LEGO Voyagers: una aventura cooperativa de…
Wanderstop – Reseña (PS5)
Wanderstop – Reseña (PS5)
Más de:
Mixtape Mixtape
Forza Horizon 6 es pirateado días antes de su lanzamiento oficial
Takashi Tezuka, uno de los directores más importantes de Nintendo, otro desarrollador que deja la compañía tras más de 40 años
JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit: Klab ha anunciado una prueba cerrada del primer juego para móviles de la obra de Araki en nuestra región
Estas son todas las peleas que vemos en Mortal Kombat II: la película
Dead as Disco – Reseña (PC)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior The Ghost in The Shell: esta es la fecha de estreno del anime a cargo de Science Saru, el estudio de Dan Da Dan
No hay comentarios

Lo último

The Ghost in The Shell: esta es la fecha de estreno del anime a cargo de Science Saru, el estudio de Dan Da Dan
Anime y Manga
¡Dame tu fuerza Pegaso! conoce la nueva figura coleccionable Figuarts Zero Touche Métallique de Saint Seiya
Cultura POP
Lo mejor y lo peor de Mortal Kombat II: la película
Cine y TV
Explicamos qué es el Amuleto de Shinnok de Mortal Kombat II, su rol en los juegos y qué pistas nos da sobre la próxima película
Cine y TV