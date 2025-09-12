La Mortal Kombat: Legacy Kollection ya tiene fecha de lanzamiento digital

Durante el Nintendo Direct de septiembre de 2025, Digital Eclipse anunció que la Mortal Kombat: Legacy Kollection ha sido anunciada para Nintendo Switch y Switch 2. La colección incluirá once títulos clásicos, destacando la versión inédita en consolas de Ultimate Mortal Kombat 3 para el servicio WaveNet.
Por desgracia, aún faltan muchos juegos en la Legacy Kollection. Solo tendremos la versión para Game Boy Advance de Mortal Kombat: Deadly Alliance y la versión arcade de Mortal Kombat 4. No se incluirá ninguno de los juegos lanzados durante la era PlayStation 2 o posteriores. Sin embargo, hay esperanzas de que los desarrolladores puedan añadir algunos de estos juegos a través de DLC. Esto debido a unas especulaciones y rumores sin confirmar que han estado en circulación.
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection?
Según el tráiler compartido en el Nintendo Direct de septiembre, la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection está programado para el jueves 30 de octubre de 2025.
Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Mortal Kombat (1992)
- Mortal Kombat 2 (1993)
- Mortal Kombat 3 (1995)
- Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)
- Mortal Kombat 4 (1997)
- Mortal Kombat Trilogy (1996)
- Mortal Kombat Advance (2001)
- Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)
- Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)
- Mortal Kombat: Special Forces (2000)
Fuente: Digital Eclipse