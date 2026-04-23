La nueva colaboración de Overwatch con Diablo trae skins para Ramattra, Brigitte, Freja, Lifeweaver y Mauga

El lanzamiento de la nueva expansión Lord of Hatred para Diablo IV no solamente llevará el Juicio del Odio a Santuario, sino también al mundo Overwatch gracias a una colaboración con skins que convierten a Ramattra, Brigitte, Freja, Lifeweaver y Mauga en personajes dignos de la otra franquicia de Blizzard. Vamos a ver cómo lucen.

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Este evento estará disponible desde el martes 28 de abril hasta el lunes 18 de mayo de 2026. Este no es el primer ‘crossover’ que hay entre estos juegos. En 2023 tuvimos un evento especial con más diseños legendarios de Diablo que también estarán de regreso en esta ocasión.

Ahora sí, veamos las nuevas skins de la colaboración que incluyen diseños basados en las dos nuevas clases de la expansión Lord of Hatred: el Paladín y el Conjurador. Estas son:

Diseño de Mefisto para Ramattra

Diseño de Paladín para Brigitte

Diseño de Renegada para Freja

Diseño de Conjurador para Lifeweaver

Diseño de Drioda para Mauga

Las skins que volverán a estar a la venta y que regresan de la pasada colaboración son:

Diseño de Lilith para Moira

Diseño de Inarius para Parah

Diseño de Imperius para Reinhardt

Diseño de Cazador de demonios para Sombra

Por alguna razón, el diseño del Demonio Carnicero para Roadhog y el de Azmodan para Wrecking Ball no parecen estar de regreso

El evento de la colaboración de Overwatch con Diablo IV: Lord of Hatred no solo tendrá diseños de skins a la venta. También habrán desafíos especiales con recompensas cosméticas. Estos son los mismos que tuvimos en 2023 con el pasado ‘crossover’, así que es una buena oportunidad para obtenerlos.

También se estrenará el nuevo amuleto de arma Cangrejo con Cuchillo y Drops de Twitch desde el 14 de abril hasta el 10 de mayo que nos recompensarán con el amuleto de arma Lobato (viendo partidas durante una hora) y el amuleto de arma Espada ((viendo partidas durante dos horas). Asegúrense de tener vinculada su cuenta de Battle.net con la de Twitch para que puedan reclamarlos.

Algo curioso es que, oficialmente, no se está promocionando este evento como un ‘crossover’ con Diablo sino con «Juicio del odio». Nuestra teoría es que la clasificación para jóvenes adolescentes que tiene Overwatch no les permite usar libremente una promoción de un juego para audiencias maduras.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.