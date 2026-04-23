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La nueva colaboración de Overwatch con Diablo trae skins para Ramattra, Brigitte, Freja, Lifeweaver y Mauga

Diseños infernales.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El lanzamiento de la nueva expansión Lord of Hatred para Diablo IV no solamente llevará el Juicio del Odio a Santuario, sino también al mundo Overwatch gracias a una colaboración con skins que convierten a Ramattra, Brigitte, Freja, Lifeweaver y Mauga en personajes dignos de la otra franquicia de Blizzard. Vamos a ver cómo lucen.

Este evento estará disponible desde el martes 28 de abril hasta el lunes 18 de mayo de 2026. Este no es el primer ‘crossover’ que hay entre estos juegos. En 2023 tuvimos un evento especial con más diseños legendarios de Diablo que también estarán de regreso en esta ocasión.

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Ahora sí, veamos las nuevas skins de la colaboración que incluyen diseños basados en las dos nuevas clases de la expansión Lord of Hatred: el Paladín y el Conjurador. Estas son:

  • Diseño de Mefisto para Ramattra
  • Diseño de Paladín para Brigitte
  • Diseño de Renegada para Freja
  • Diseño de Conjurador para Lifeweaver
  • Diseño de Drioda para Mauga

Las skins que volverán a estar a la venta y que regresan de la pasada colaboración son:

  • Diseño de Lilith para Moira
  • Diseño de Inarius para Parah
  • Diseño de Imperius para Reinhardt
  • Diseño de Cazador de demonios para Sombra

Por alguna razón, el diseño del Demonio Carnicero para Roadhog y el de Azmodan para Wrecking Ball no parecen estar de regreso

El evento de la colaboración de Overwatch con Diablo IV: Lord of Hatred no solo tendrá diseños de skins a la venta. También habrán desafíos especiales con recompensas cosméticas. Estos son los mismos que tuvimos en 2023 con el pasado ‘crossover’, así que es una buena oportunidad para obtenerlos.

También se estrenará el nuevo amuleto de arma Cangrejo con Cuchillo y Drops de Twitch desde el 14 de abril hasta el 10 de mayo que nos recompensarán con el amuleto de arma Lobato (viendo partidas durante una hora) y el amuleto de arma Espada ((viendo partidas durante dos horas). Asegúrense de tener vinculada su cuenta de Battle.net con la de Twitch para que puedan reclamarlos.

Algo curioso es que, oficialmente, no se está promocionando este evento como un ‘crossover’ con Diablo sino con «Juicio del odio». Nuestra teoría es que la clasificación para jóvenes adolescentes que tiene Overwatch no les permite usar libremente una promoción de un juego para audiencias maduras.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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