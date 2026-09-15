La nueva colaboración de Pac-Man con Fortnite nos pondrá a cazar fantasmas en el mapa

Otro de los videojuegos que tendrá una colaboración con Fortnite en esta temporada temática es Pac-Man, que se asoma por segunda vez a la batalla campal no solo con objetos cosméticos sino con nuevas mecánicas de juego que involucran a los conocidos fantasmas Pinky, Inky, Blinky y Clyde.

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Todo está revelado en un nuevo tráiler animado en el estilo de los episodios de la reciente serie de cortos animados Pac-Man: Snack Breaks donde el protagonista está jugando con Palito de Pescado. Pueden verlo a continuación.

La nueva colaboración de Pac-Man con Fortnite estará disponible en la tienda del juego a partir de la noche del viernes 18 de septiembre de 2026 y consiste en los siguientes objetos.

Compañero Pac-Man con sus propios gestos

con sus propios gestos Zapatillas Pac-Man

Estos objetos se suman a los agregados en el primer ‘crossover’ que tuvimos en 2022, gracias al cual tenemos:

Mochila retro Pac-Man con estilos de Blinky, Inky, Pinky y Clyde

con estilos de Blinky, Inky, Pinky y Clyde Gesto Amor por Pac-Man

Estos objetos seguramente estarán de regreso y probablemente se unan a los nuevos en un lote, pero eso no es todo. Como parte de la colaboración, los icónicos fantasmas Pinky, Inky, Blinky y Clyde aparecerán en el mapa de Fortnite y debemos perseguirlos para atacarlos con el pico.

Al momento de hacer esta nota no sabemos si cazar los fantasmas será solo parte de una misión o si podríamos conseguir recompensas cosméticas extra por hacerlo.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.