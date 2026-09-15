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La nueva expansión de Two Point Museum es básicamente Sim Theme Park

Simulando diversión educativa.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Sega y Two Point Studios anunciaron una nueva expansión o DLC para Two Point Museum. El contenido se lanzará en PS5, Xbox Series X/S y PC el 8 de octubre, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante. En esta nueva expansión, los jugadores asumirán el papel de expertos en parques de atracciones y tendrán la capacidad de construir sus propias montañas rusas en miniatura. También habrá nuevas zonas por explorar, una campaña totalmente nueva y mucho más. Como la clásica serie Theme Park de Bullfrog, quienes también crearon Theme Hospital.

Los jugadores asumen el papel de expertos en ferias mientras se preparan para reabrir las puertas del antaño legendario parque de atracciones de Two Point County. Durante años, el recinto de Riquetti Gardens ha permanecido a oscuras, oxidado y sin visitantes.

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Para gestionar una feria exitosa, los preservadores deberán diseñar con cuidado minimontañas rusas, ajustando la altura, la inclinación y el peralte, asegurándose de que los tirabuzones no choquen contra objetos frágiles. Los asistentes del museo podrán vestirse para impresionar y convertirse en mascotas, entreteniendo y sumergiendo a los visitantes mientras esperan para subir a las atracciones y recorrer el parque. Además, se podrá enviar a expertos a expediciones al antiguo parque abandonado de Gearbox Fairgrounds para descubrir planos y ventajas espectaculares que convertirán la visita al museo en una experiencia inolvidable.

El nuevo DLC, Rides & Relics, también incluirá atracciones icónicas del pasado de Two Point County y los gerentes veteranos tendrán la oportunidad de dar vida a la historia para los visitantes, construyendo atracciones inmersivas que complementen las temáticas actuales del museo. Esto incluye la expansión a lanzarse el próximo 8 de octubre:

  • Herramientas para construir tus propias minimontañas rusas con cinco temáticas diferentes.
  • Un mapa de expedición inexplorado para recorrer el abandonado Gearbox Fairgrounds.
  • Una nueva campaña de cinco estrellas.
  • Nuevo tipo de experto: experto en ferias.
  • Más de 15 exposiciones de feria, incluidas atracciones antiguas.
  • Nuevos artículos para la tienda de regalos.
  • Nuevos objetos y decoraciones temáticas.
  • Nuevos elementos de servicio, como helipuerto, taquilla, bancos, papeleras y más.
🎢🎡

Distribuido por Sega

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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